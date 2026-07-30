Nel mese di aprile vi abbiamo raccontato di un nuovo bug riscontrato dagli utenti Pixel che si traduceva in un battery drain anomalo e che ha iniziato ad attanagliare gli utenti subito dopo l’installazione dell’aggiornamento mensile di marzo 2026, il primo su base Android 16 QPR3.

A distanza di mesi, gli utenti continuano a sperimentare questo problema anche se Google sostiene di avere già risolto il bug su alcuni dei Pixel supportati e di avere il fix “in canna” per gli altri modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Prosegue la telenovela del battery drain sui Pixel

Come anticipato in apertura, da quando è arrivato l’aggiornamento mensile di marzo 2026 che gli utenti Pixel soffrono di un fastidiosissimo battery drain (che si traduce in problemi di scarsa autonomia) sui loro dispositivi.

Il problema non sembra affliggere un modello in particolare, quanto tutti i modelli ancora supportati. Google ha riconosciuto il problema nella seconda metà del mese di aprile ma, ancora oggi, alcuni utenti sostengono di sperimentare ancora questi comportamenti anomali.

Ad aggravare la situazione ci ha pensato la stessa Google che ha recentemente contrassegnato come risolto questo problema sul portale Issue Tracker,dando la colpa al fatto che il sottosistema GNSS del dispositivo (localizzazione) non riuscisse ad entrare nella modalità a basso consumo, innescando un loop che impediva al SoC Tensor di raggiungere lo stato “Deep Doze”, anche con connettività disattivata e/o modalità aereo attivata.

Big G ha inoltre informato gli utenti interessati che una patch per questa problematica sia stata inclusa nell’aggiornamento di luglio 2026 per alcuni modelli (tutti i Pixel 10 e tutti i Pixel 9 tranne il 9a). Gli utenti in possesso di Pixel 8a e 9a, invece, dovranno aspettare l’aggiornamento di settembre 2026.

Piovono le critiche nei confronti di Google

Nonostante Google sostenga di aver inserito la patch nell’aggiornamento di luglio, le note di rilascio fornite con l’aggiornamento stesso non menzionano nulla che faccia riferimento a questi fenomeni anomali di battery drain.

In aggiunta, il colosso di Mountain View non ha parlato della risoluzione del bug per i Pixel 8 e per i Pixel 7, anch’essi colpiti dal bug stando alle segnalazioni degli utenti (come se Big G non avesse riconosciuto l’esistenza del problema sui modelli più datati).

Sia sull’Issue Tracker stesso che su altri portali (ad esempio su Reddit), gli utenti continuano a lamentarsi e si mostrano contrariati da come Google abbia gestito questa faccenda, sostenendo che il consumo anomalo della batteria sia ancora presente e che quindi il problema non sia stato effettivamente risolto.

Vedremo se Google riuscirà a mettere una pezza a questa situazione, magari cercando di risolvere (stavolta sul serio) il problema su tutti i Pixel ancora supportati: l’aggiornamento di agosto è dietro le porte, mentre quello di settembre sarà più importante ancora, dato che porterà con sé le novità di Android 17 QPR1.