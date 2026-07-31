Se siete appassionati di giochi rompicapo, abbiamo una buona notizia per voi: è disponibile sul Google Play Store LUMINES REMASTERED.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di una versione rimasterizzata di un popolare gioco genere puzzle che sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un fedele compagno per le calde serate estive che ancora ci attendono.

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Le principali caratteristiche di LUMINES REMASTERED

Progettato per i dispositivi mobile e per le loro tipiche caratteristiche, il gioco ripropone sullo smartphone e sul tablet uno dei titoli più amati di tutti i tempi dagli appassionati di puzzle, unendo suono, luce e azione per un’esperienza coinvolgente.

Queste sono le principali caratteristiche di LUMINES REMASTERED:

Senti il ritmo: 40 livelli e una colonna sonora leggendaria di musica house, trance e techno, dai brani più rilassanti a quelli più energici. Mescola i livelli come una playlist musicale nella modalità Skin Edit.

Affronta la sfida: Dal divertimento senza sosta della modalità Challenge alle modalità Time Attack, Puzzle, Mission, VS CPU e Battle per 2 giocatori (solo locale), troverai sempre nuove sfide da affrontare.

Divertiti al massimo: Sblocca tutta la musica, tutti i livelli e tutti gli avatar e scala le classifiche online fino alla vetta. I salvataggi cloud mantengono sempre aggiornata la tua progressione.

Vivi la musica: Indossa le tue cuffie preferite e attiva la vibrazione (se disponibile sul tuo dispositivo) per immergerti completamente nell’esperienza.

LUMINES REMASTERED può essere scaricato gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge ma, dopo avere provato i primi 15 livelli della Modalità Sfida e la Modalità Time Attack completa da 60 secondi, è necessario procedere ad un acquisto in-app per accedere a tutte le funzioni del gioco:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.