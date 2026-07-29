Il team di sviuppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò ovviamente riguarda anche Google Play Giochi.
Per il servizio dedicato agli appassionati di videogame è in arrivo una novità che dovrebbe essere accolta con particolare favore da tutti gli utenti più competitivi, alla costante ricerca di sempre nuovi obiettivi da raggiungere.
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Scoperta una novità per Google Play Giochi
Stando a quanto emerge dalla versione 52.4.41-34 del Google Play Store, gli sviluppatori del colosso di Mountain View stanno preparando un nuovo strumento per consentire agli utenti di non perdere l’esatto momento in riescono a sbloccare un nuovo obiettivo.
Ecco una stringa del codice che spiega cosa dovrebbe offrire la nuova funzionalità:
Auto-capture Achievements
Playback Automatically record a playback when you earn an achievement. This feature might cause FPS drop.
Sebbene la funzionalità non sia ancora stata abilitata da Google, la sua descrizione chiarisce bene cosa è possibile aspettarsi da essa: una volta raggiunto un obiettivo, lo smartphone registrerà automaticamente lo schermo durante la sessione di gioco,così da poter salvare il momento o condividerlo.
Il colosso di Mountain View avviserà gli utenti che potrebbe esserci il rischio di qualche rallentamento del frame rate, cosa prevedibile nel momento in cui si avvia una registrazione durante una sessione di gioco intensa.
Allo stato attuale non vi sono dettagli al riguardo ma è probabile che questa nuova opzione di Google Play Giochi venga integrata in Sidekick nel momento in cui verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.
Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da parte di Google per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su questo nuovo strumento.