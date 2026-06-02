Blackview amplia la propria gamma di dispositivi smart con il lancio del nuovo disponibile dal 2 giugno attraverso eBay, un proiettore che punta a distinguersi in un segmento sempre più affollato grazie a una combinazione di elevata luminosità, funzioni intelligenti e una particolare attenzione alla flessibilità d’uso. Pensato per l’intrattenimento domestico, ma adatto anche a contesti più dinamici come il campeggio o gli spazi condivisi, il nuovo modello vuole eliminare alcune delle limitazioni che ancora caratterizzano molti proiettori consumer.

Tra i punti di forza dichiarati dall’azienda troviamo una luminosità di 1000 ANSI lumen, il supporto alla decodifica video 4K a 60 fps, la compatibilità con HDR10 e HLG e un sistema operativo smart basato su VIDAA. A completare il quadro troviamo una struttura con supporto cardanico integrato e rotazione completa a 360 gradi, pensata per semplificare il posizionamento e l’utilizzo in qualsiasi ambiente.

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Un’esperienza visiva più immersiva grazie a immagini luminose e audio Dolby

Uno degli aspetti più importanti per un proiettore moderno riguarda la qualità dell’immagine, soprattutto quando viene utilizzato in ambienti che non possono essere completamente oscurati. Blackview PV1000 Max cerca di rispondere a questa esigenza grazie a una luminosità dichiarata di 1000 ANSI lumen e a un rapporto di contrasto pari a 1500:1.

La compatibilità con HDR10 e HLG permette inoltre di migliorare la gestione delle alte luci e delle scene più scure, contribuendo a restituire immagini più ricche di dettagli e colori più realistici. Il proiettore supporta la decodifica video 4K e può generare immagini con una diagonale variabile da 40 fino a 150 pollici, adattandosi così sia a stanze di piccole dimensioni sia a spazi più ampi.

L’esperienza multimediale viene completata da un sistema audio integrato composto da due altoparlanti stereo da 6 W certificati Dolby Audio. Una soluzione che, almeno sulla carta, dovrebbe consentire di utilizzare il dispositivo senza ricorrere necessariamente a speaker esterni, sia durante la visione di film e serie TV sia durante l’ascolto di musica.

Blackview sottolinea come il PV1000 Max sia stato progettato per offrire un’esperienza completa, capace di accompagnare gli utenti durante diverse attività quotidiane, dalla maratona di contenuti in streaming fino agli eventi sportivi trasmessi in diretta.

Sistema VIDAA, funzioni smart e installazione semplificata

Oltre all’hardware, un ruolo centrale è affidato alla piattaforma software. Il nuovo proiettore utilizza infatti VIDAA OS, sistema operativo già adottato da milioni di dispositivi nel mondo e pensato per garantire un’interfaccia fluida e tempi di risposta rapidi.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il sistema consente un avvio veloce e privo di pubblicità all’accensione, oltre all’accesso a oltre 1.800 applicazioni. Tra queste figurano i principali servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, permettendo di accedere rapidamente ai propri contenuti preferiti senza dispositivi aggiuntivi.

Non mancano funzionalità dedicate all’intrattenimento e alla condivisione. È presente una modalità gaming a bassa latenza per ridurre i ritardi nei giochi su grande schermo, mentre la funzione Music Sharing consente di utilizzare il proiettore come speaker Bluetooth indipendente.

Sul fronte della praticità, Blackview ha scelto di integrare un sistema cardanico con rotazione a 360 gradi che permette di orientare facilmente la proiezione verso pareti, soffitti o superfici laterali. Ad affiancarlo troviamo un sistema di visione intelligente TOF 6 in 1 che sfrutta quattro sensori dedicati per gestire automaticamente operazioni come la messa a fuoco, la correzione trapezoidale, l’adattamento allo schermo e l’aggiramento degli ostacoli.

Il comparto connettività include WiFi dual band, Bluetooth 5.1, supporto a DLNA, Miracast e AirPlay 2, oltre alla compatibilità con il controllo vocale VIDAA. Per chi preferisce le connessioni tradizionali sono presenti una porta HDMI 2.0, due porte USB 2.0 e un jack audio da 3,5 mm.

A gestire tutte le operazioni troviamo il processore MediaTek MT9660 quad-core, progettato per garantire prestazioni stabili anche durante il multitasking e la riproduzione di contenuti ad alta definizione. Blackview dichiara inoltre una rumorosità inferiore ai 30 dB, caratteristica che dovrebbe contribuire a rendere meno invasivo l’utilizzo del dispositivo durante la visione.

Tra gli elementi aggiuntivi meritano una menzione il motore ottico sigillato contro la polvere e il sistema di parental control integrato in VIDAA, utile per limitare tempi e contenuti accessibili ai più piccoli.

Prezzo e disponibilità

Blackview PV1000 Max è disponibile dal 2 giugno attraverso eBay. Il prezzo di listino è fissato a 389 euro, ma in occasione del lancio l’azienda propone una promozione valida fino al 30 giugno che porta il costo a 269 euro.

Con questa nuova proposta Blackview punta a conquistare gli utenti alla ricerca di un proiettore versatile, caratterizzato da una buona dotazione smart, una luminosità elevata e un sistema di installazione particolarmente semplice, elementi che potrebbero renderlo interessante per chi desidera creare un’esperienza da grande schermo senza complicazioni.