HONOR ha appena presentato ufficialmente in Italia i primi due smartphone che compongono la più recente generazione di smartphone della serie numerata, ovvero HONOR 600 e HONOR 600 Pro.

Dei due smartphone, già da tempo acquistabili nel Bel Paese, sappiamo ormai tutto ma il produttore cinese ha voluto cogliere l’occasione per sottolineare alcune delle loro peculiarità e, soprattutto, per rendere ancora più ricca la promo lancio, composta da coupon e tanti omaggi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La serie HONOR 600 è ufficiale in Italia

Come anticipato in apertura, abbiamo finalmente l’ufficialità di HONOR 600 e HONOR 600 Pro anche in Italia. I due smartphone sono stati progettati per la nuova generazione di creators che vogliono reinterpretare in modo creativo e condividere con il mondo tutti i loro momenti.

Al centro della serie HONOR 600 risiede AI Image to Video 2.0, una funzione che ruota attorno a un modello di generazione video multimodale che, in un unica soluzione, comprende generazione, montaggio e compressione del video. Gli utenti possono combinare fino a 3 immagini e fornire istruzioni con linguaggio naturale per produrre video di 3-8 secondi, mantenendo il pieno controllo narrativo.

La suite di funzioni di intelligenza artificiale destinate alla creatività è accessibile tramite un pulsante AI dedicato: abbiamo l’agente AI Photos (modifica delle immagini guidata dal linguaggio naturale), Ultra Versatile Moving Photo Editing (strumento che include la gomma magica nelle foto in movimento, Moving Photo Eraser, e uno strumento per creare composizioni 3D dinamiche, Moving Photo Breakout Collage).

Sempre in ottica IA, i due smartphone integrano Gemini e offrono una prova gratuita di 3 mesi del piano Google AI Pro. Dal punto di vista della interconnettività, abbiamo la piena compatibilità con l’ecosistema Apple: la funzione OneHop aggiornata consente la sincronizzazione delle notifiche HONOR-iPhone, la condivisione dei file con un tocco con iPhone e Mac, la condivisione di hotspot e la visualizzazione dei messaggi su Apple Watch. Note e file dello smartphone sono accessibili come file locali sui Mac.

Comparto fotografico pensato per la fotografia notturna

Gli HONOR 600 vantano un comparto fotografico, alimentato dall’architettura AiMAGE proprietaria di nuova generazione, che ruota attorno a un sensore principale da 200 megapixel con sensore da 1/1,4 pollici, capace di catturare più luce. Ci sono poi una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel, un sensore di temperatura colore dedicato e funa fotocamera frontale da 50 megapixel. Nel modello Pro c’è anche un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel (zoom ottico 3,5x e zoom digitale fino a 120x).

Il comparto fotografico è stabilizzato otticamente con un sistema che integra anche l’ausilio dell’intelligenza artificiale: sulla fotocamera principale abbiamo la stabilizzazione CIPA 6.0; sul teleobiettivo periscopico del modello Pro abbiamo la stabilizzazione CIPA 6.5, ancora più spinta (ottima per i ritratti).

Abbiamo poi algoritmi potenziati dall’AI Cloud Enhancement per gli scatti notturni, miglioramenti agli scatti con zoom, ritratti notturni migliorati con l’IA, effetti bokeh multiforma (solo sul modello Pro), la funzione AI Super Zoom 2.0 e la funzione SuperMoon 2.0 (solo sul modello Pro, per gli scatti alla luna).

Design, batteria, display: tutto di fascia superiore

Il design è moderno, con colorazioni vivaci e corpi sottili. La lavorazione prevede un intaglio a freddo di alta qualità per la scocca unibody in alluminio, aspetto che conferisce ai due smartphone un aspetto super premium. Nonostante ciò, la batteria integrata è da 6.400 mAh e supporta la ricarica cablata a 80 W, la ricarica wireless a 50 W (solo sul Pro) e la ricarica inversa a 27 W.

Il display è un AMOLED da 6,57 pollici super definito, fluido (120 Hz), con PWM Dimming ad alta frequenza e, soprattutto, con l’incredibile luminosità di picco a 8.000 nit che, spinta dalla modalità Sunlight, permette di visualizzare i contenuti senza alcun tipo di problema.

I due smartphone godono delle certificazioni IP68/IP69/IP69K, insieme alla certificazione 5 stelle Premium Performance di SGS per urti e cadute. Gli HONOR 600 sono realizzati per durare nel tempo (la batteria, ad esempio, mantiene l’80% della capacità dopo 1.600 cicli di ricarica).

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Specifiche tecniche di HONOR 600

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche chiave di HONOR 600.

Dimensioni: 156 x 74,7 x 7,8 mm

x x Peso: 185 grammi

Materiali: vetro (fronte), alluminio (scocca unibody)

(fronte), (scocca unibody) Certificazioni: IP68/IP69/IP69K

Display: AMOLED da 6,57″ (1.264 x 2.728 pixel), 120 Hz , PWM 3.840 Hz , 8.000 nit (picco)

da (1.264 x 2.728 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) + 256 o 512 GB (archiviazione)

(RAM) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (principale da 200 MP + ultra-wide da 12 MP ) + sensore della temperatura colore

(principale da + ultra-wide da ) + sensore della temperatura colore Fotocamera frontale: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C

, , , , , (dual-band), Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Po da 6.400 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica inversa a 27 W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a Sistema operativo: MagicOS 10 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR 600, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di questo smartphone

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Specifiche tecniche di questo HONOR 600 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche chiave di HONOR 600 Pro.

Dimensioni: 156 x 74,7 x 7,8 mm

x x Peso: 195 grammi

Materiali: vetro (fronte), alluminio (scocca unibody)

(fronte), (scocca unibody) Certificazioni: IP68/IP69/IP69K

Display: AMOLED da 6,57″ (1.264 x 2.728 pixel), 120 Hz , PWM 3.840 Hz , 8.000 nit (picco)

da (1.264 x 2.728 pixel), , , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM) + 512 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (principale da 200 MP + ultra-wide da 12 MP + teleobiettivo periscopico da 50 MP ) + sensore della temperatura colore

(principale da + ultra-wide da + teleobiettivo periscopico da ) + sensore della temperatura colore Fotocamera frontale: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C

, , , , , (dual-band), Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Po da 6.400 mAh , ricarica cablata a 80 W , ricarica inversa a 27 W , ricarica wireless a 50 W

da , ricarica cablata a , ricarica inversa a , ricarica wireless a Sistema operativo: MagicOS 10 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR 600 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di questo smartphone

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Disponibilità e prezzi degli HONOR 600

Come anticipato in apertura, i nuovi HONOR 600 e HONOR 600 Pro sono stati ufficializzati in data 22 aprile 2026 su alcuni mercati (come quello malese) e, sebbene risultino già da tempo acquistabili in Italia, sono stati ufficializzati soltanto oggi dal produttore cinese. Di seguito riportiamo i prezzi di listino ufficiali presenti sul sito di HONOR:

HONOR 600 – colorazioni Orange, Black e Golden White Configurazione 8+256 GB al prezzo consigliato di 649,90 euro Configurazione 8+512 GB al prezzo consigliato di 699,90 euro Acquista sul sito ufficiale di HONOR

– colorazioni Orange, Black e Golden White HONOR 600 Pro – colorazioni Golden White e Black Configurazione 12+512 GB al prezzo consigliato di 999,90 euro Acquista sul sito ufficiale di HONOR

– colorazioni Golden White e Black

Rispetto ai modelli di precedente generazione, i prezzi di listino salgono e non di poco: parliamo di un aumento di 150 euro per il modello “base” e di un aumento di 200 euro per il modello Pro. Per cercare di attutire l’impatto dei nuovi listini, in parte dovuti al miglioramento delle specifiche ma in parte dovuti alla situazione legata alla crisi delle memorie.