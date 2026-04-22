Tramite un annuncio sul portale della community, il team di Fitbit ha appena annunciato la distribuzione di una novità, già annunciata in precedenza, disponibile per gli utenti che partecipano al programma di anteprima pubblica dell’app.

Nello specifico, sull’app sbarca il rinnovato sistema di monitoraggio del sonno che include metriche dettagliate e consigli pratici per migliorare la qualità del sonno, presentato nel mese di marzo. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

La nuova esperienza con il monitoraggio del sonno arriva nell’app Fitbit

Come anticipato in apertura, il team di Fitbit (che è una divisione di Google), ha recentemente pubblicato un post sul portale della community ufficiale che parla della nuova esperienza con il monitoraggio del sonno, ora disponibile per gli iscritti al programma di anteprima pubblica.

Immaginate di avere un esperto del sonno personale che non si limita a darvi un voto, ma aiuta a capire meglio come svegliarvi sentendovi più riposati. Per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di riposo, stiamo evolvendo il Punteggio del Sonno affinché lavori in sinergia con i consigli del Coach. Sebbene il punteggio del sonno abbia sempre fornito un’istantanea della vostra notte, questo aggiornamento va oltre. Combinando la scienza più avanzata con una guida personalizzata, vi offriamo consigli pratici che vi aiuteranno a migliorare la qualità del vostro sonno.

Come cambia il “Punteggio del sonno”

Rispetto alla versione precedente del Punteggio del sonno, la nuova versione è stata concepita per rendere la metrica più trasparente e fruibile (mostrando quali parametri hanno contribuito al punteggio) e più olistica (valutando l’intero spettro della qualità del sonno, in tutte le sue fasi).

Il nuovo Punteggio del sonno fornisce un’idea chiara su come i vari aspetti del sonno abbiano contribuito al cambiamento rispetto al giorno precedente e su quali aspetti l’utente dovrebbe concentrare la propria attenzione. Esso è composto da:

Durata totale del sonno – costituisce la maggior parte del punteggio; rappresenta la quantità di tempo stimata in cui l’utente ha dormito durante la finestra di sonno principale della giornata.

– costituisce la maggior parte del punteggio; rappresenta la quantità di tempo stimata in cui l’utente ha dormito durante la finestra di sonno principale della giornata. Tempo verso il sonno profondo – è il tempo che intercorre da quando l’utente si mette a letto a quando si addormenta, entrando in fase REM o in fase di sonno leggero con battito cardiaco regolare; il punteggio è tanto più alto quanto questa fase è di breve durata.

– è il tempo che intercorre da quando l’utente si mette a letto a quando si addormenta, entrando in fase REM o in fase di sonno leggero con battito cardiaco regolare; il punteggio è tanto più alto quanto questa fase è di breve durata. Sonno profondo – riflette la quantità totale di sonno regolare e indisturbato; include sonno profondo, fase REM e sonno leggero con frequenza cardiaca bassa e costante.

– riflette la quantità totale di sonno regolare e indisturbato; include sonno profondo, fase REM e sonno leggero con frequenza cardiaca bassa e costante. Irrequietezza – il periodo di sonno “disturbato” (movimenti, agitazioni) o in uno stato simile a quello di veglia, purché sia di breve durata.

– il periodo di sonno “disturbato” (movimenti, agitazioni) o in uno stato simile a quello di veglia, purché sia di breve durata. Tempo di veglia – è il tempo totale in cui il dispositivo percepisce l’utente come “completamente sveglio” durante la notte.

– è il tempo totale in cui il dispositivo percepisce l’utente come “completamente sveglio” durante la notte. Risvegli completi – è il numero di volte in cui l’utente si è svegliato per almeno cinque minuti durante la notte.

Le ultime due metriche sono solitamente raggruppati nell’unica voce Interruzioni ma essa verrà suddiviso nelle due metriche Tempo di veglia e Risvegli completi nel caso in cui una delle due componenti si discosti dall’intervallo tipico.

Gli abbonati Premium possono fare ancora di più

Per gli abbonati al piano Fitbit Premium sono disponibili anche gli approfondimenti personalizzati e la guida del coach, utile perché dovrebbe aiutare l’utente a individuare abitudini specifiche e ottenere suggerimenti mirati (su come modificare la routine serale) e consigli (il Coach IA è pronto a rispondere alle curiosità dell’utente sul cambiamento delle metriche).

“A tutti è capitato di svegliarsi la mattina e sapere di aver dormito benissimo: è una sensazione di soddisfazione indefinibile che una formula rigida non sempre riesce a catturare. Per colmare questa lacuna, abbiamo evoluto il Punteggio del Sonno, abbandonando una definizione univoca di “sonno salutare” e arrivando a una stima della qualità del tuo sonno. […] speriamo di completare il nostro approccio alla promozione di sane abitudini del sonno, integrando l’ esperienza del sonno in un quadro più ampio di salute del sonno, incentrato sul dormire regolarmente quantità adeguate di sonno di alta qualità e ininterrotto in un momento biologicamente appropriato per sentirsi e funzionare al meglio durante la veglia.” Logan Schneider – Responsabile clinico per la salute del sonno presso Google

Infine segnaliamo che Fitbit suggerisce che, con il nuovo approccio al monitoraggio del sonno, il punteggio cambierà rispetto a prima. Gli utenti verranno accolti da una breve procedura di configurazione e, una volta completata, il dispositivo associato potrebbe ancora mostrare il vecchio punteggio; il fix è già in lavorazione.

Come scaricare o aggiornare l’app Fitbit

Per scaricare o aggiornare l’app Fitbit, sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata attraverso il Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap sul pulsante “Installa” (o “Aggiorna”).

Le novità di cui abbiamo parlato, come anticipato, sono esclusivamente disponibili per coloro che sono iscritti al programma di anteprima pubblica, disponibile in Italia per coloro che dispongono di un dispositivo compatibile.