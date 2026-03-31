Meta continua senza sosta a esplorare nuove strade per monetizzare i propri servizi e, questa volta, sta puntando tutto su Instagram. L’azienda sta infatti sperimentando un nuovo abbonamento a pagamento chiamato Instagram Plus, pensato per offrire funzionalità premium aggiuntive a chi utilizza più assiduamente la piattaforma social.

Le prime tracce di questo nuovo abbonamento sono emerse grazie ad alcuni utenti nelle Filippine e in Messico, che hanno cominciato a visualizzare nei propri feed delle immagini promozionali del nuovo abbonamento. Focus principale del nuovo pacchetto a pagamento di Instagram sono le Storie, che diventano il vero terreno di test: tra le funzionalità premium esclusive di questo abbonamento Plus spicca la possibilità di estendere la durata delle Storie oltre le 24 ore, arrivando fino a due giorni totali.

Gli utenti iscritti ad Instagram Plus potranno inoltre gestire in maniera più approfondita le proprie Storie, creando più gruppi di pubblico per decidere con precisione chi visualizza cosa, controllare chi ha riguardato un contenuto cercando anche gli utenti tramite una barra di ricerca e persino visualizzare un’anteprima delle Storie altrui senza apparire tra le visualizzazioni. A questo si aggiungono anche nuove modalità di interazione, come i cosiddetti “Super hearts” (una sorta di Super Mi Piace animato) e nuovi formati dedicati come le “Storie spotlight”, che permettono di mettere in evidenza un contenuto una volta a settimana per avere più visualizzazioni e interazioni.

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Instagram Plus è già attivo in alcuni Paesi

A confermare l’esistenza di questo test è stata la stessa Meta, che ha condiviso alcuni screenshot di questo nuovo abbonamento. Instagram Plus è al momento attivo in maniera limitata in alcuni Paesi, anche se l’azienda non ha specificato nel dettaglio quali. L’obiettivo, almeno per ora, è quello di raccogliere quanti più feedback possibili e capire quali funzionalità possano davvero convincere gli utenti a pagare per un’esperienza premium su Instagram.

Dal punto di vista dei prezzi, l’abbonamento presenta dei prezzi piuttosto contenuti. Nelle Filippine Instagram Plus richiede poco più di un dollaro al mese, mentre in Messico poco più di due dollari, con anche un periodo di prova gratuito di 30 giorni per attirare nuovi abbonati. Dal momento che si tratta di mercati più piccoli rispetto a quelli occidentali, è plausibile che i prezzi risultino più elevati qualora questo nuovo abbonamento venisse esteso anche negli Stati Uniti e in Europa.

Questo nuovo test ricorda molto da vicino quanto fatto da Snapchat con il suo servizio a pagamento, capace negli ultimi anni di ritagliarsi uno spazio importante tra le fonti di ricavo alternative alla pubblicità sulla piattaforma. Ed è proprio in questa direzione che Meta sembra voler spingere sempre di più, dato che l’azienda ha già affermato di voler testare nuove formule di abbonamento, comprese quelle legate a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Nel frattempo la piattaforma sta puntando molto anche sugli account Meta Verified che, a fronte di un pagamento mensile, consentono di esporre la spunta blu sul sito e ottenere maggiore protezione contro il furto d’identità e un’assistenza clienti dedicata. L’azienda di Mark Zuckerberg sta lanciando offerte promozionali sempre più aggressive per incentivare gli utenti a passare ai piani a pagamento: con l’aggiunta di Instagram Plus all’offerta appare ormai sempre più chiaro l’intenzione di Meta di voler monetizzare non solo dalla pubblicità, ma anche dagli abbonamenti.