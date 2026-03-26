Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento della piattaforma social, studiando modifiche grafiche più o meno rilevanti e nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Nelle scorse ore il popolare leaker Alessandro Paluzzi ha condiviso su Threads un paio di screenshot che ci offrono la possibilità di scoprire una delle novità a cui il team di Instagram sta lavorando e che probabilmente sarà a breve introdotta.

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Una comoda novità in sviluppo per Instagram

Può capitare a tutti di trovarsi in un luogo senza segnale di rete durante la visualizzazione di contenuti pubblicati su Instagram e, in tal caso, inevitabilmente la loro riproduzione si interrompe di colpo.

Ebbene, pare che gli sviluppatori abbiano deciso di introdurre una parziale soluzione a tale “problema”, ossia uno strumento di download automatico che consentirà agli utenti di guardare i Reels offline.

Stando a quanto è possibile desumere dagli screenshot condivisi da Paluzzi, in virtù della nuova funzionalità di questo popolare social network gli utenti dovrebbero avere la possibilità di permettere all’app di “precaricare” i contenuti sul dispositivo.

Tra le opzioni a disposizione degli utenti vi dovrebbero essere la possibilità di abilitare il download solo con copertura WiFi, la possibilità di scegliere quanti Reels precaricare (10, 30 o 50) e la possibilità di scegliere se visualizzare i contenuti scaricati nel Feed principale oppure in una cartella “Download” dedicata.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti e l’attesa potrebbe essere anche piuttosto lunga (spesso il team di Instagram testa le nuove funzioni per mesi prima di introdurle a livello globale). Speriamo di saperne presto di più.