Il mondo dell’intelligenza artificiale generativa è in continua evoluzione e i vari player del settore stanno spostando il proprio interesse verso i settori che ritengono più redditizi: mentre OpenAI ha recentemente detto addio a Sora, Google continua invece a investire parecchio nei modelli per la generazione dei video, annunciando il nuovo modello Veo 3.1 Lite.

Si tratta della nuova proposta di “base” della famiglia di modelli Veo 3.1, collocandosi al di sotto di Veo 3.1 Fast, proponendo performance interessanti a costi decisamente più contenuti e configurandosi come opportunità per quegli sviluppatori che creano applicazioni video ad alto volume. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google ha annunciato il modello Veo 3.1 Lite

Come anticipato in apertura, Google ha da poco annunciato il nuovo modello Veo 3.1 Lite, terzo esponente della più recente iterazione dei modelli IA per la generazione video del colosso di Mountain View (che aveva ricevuto miglioramenti lo scorso gennaio) che ha come obiettivo quello di rendere più accessibile agli sviluppatori questa tipologia di IA generativa.

Presentiamo Veo 3.1 Lite , il modello video più conveniente di Google. Questo modello consente agli sviluppatori di creare applicazioni video ad alto volume a un costo inferiore al 50% rispetto a Veo 3.1 Fast, ma con la stessa velocità. Completa così la famiglia di modelli Veo 3.1, offrendo agli sviluppatori la flessibilità necessaria in base alle proprie esigenze.

Il nuovo modello supporta la conversione di testo in video e la conversione di immagini in video, offre flessibilità in termini di formato del video (tra orizzontale in 16:9 e verticale in 9:16) e in termini di risoluzione del video (720p e 1080p). Sul fronte della durata, gli sviluppatori possono optare per video da 4, 6 o 8 secondi.

Il nostro impegno a rendere la generazione di video più accessibile agli sviluppatori non si esaurisce con il rilascio di Veo 3.1 Lite. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti a breve!

Disponibilità del nuovo modello per la generazione dei video

Il nuovo modello Veo 3.1 Liteè già disponibile tramite abbonamento a pagamento sull’API di Gemini e su Google AI Studio. Sul fronte dei prezzi, il nuovo modello ha un costo inferiore di oltre il 50% rispetto a quello di Veo 3.1 Fast (che verrà offerto a un prezzo ridotto a partire dal 7 aprile 2026).