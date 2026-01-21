Il settore dello streaming di contenuti multimediali è molto competitivo ed anche i colossi devono studiare sempre nuove funzioni che possano garantire agli utenti un’esperienza via via più accattivante e moderna.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Netflix, che nelle scorse ore ha annunciato l’introduzione della possibilità per gli utenti di partecipare agli eventi in diretta di questa popolare piattaforma con il voto in tempo reale.

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Netflix lancia una funzione interattiva

Esprimere le preferenze per i contenuti visualizzati su Netflix non è di certo una novità e anzi negli anni la piattaforma ha provato ad incentivare sempre più gli utenti ad esprimere il loro apprezzamento per le serie TV e i film e ora il colosso dello streaming ha deciso che è arrivato il momento di alzare l’asticella.

La nuova funzionalità interattiva introdotta in queste ore da Netflix è rappresentata dalla possibilità di esprimere il proprio voto in tempo reale, ossia un nuovo modo per partecipare agli eventi dal vivo e la piattaforma fa anche un esempio di un contenuto nel quale sarà possibile provarla, ossia Star Search, durante il quale gli utenti potranno votare in diretta insieme a milioni di altri mentre l’episodio si svolge in tutto il mondo.

Il team di Netflix precisa che la nuova funzionalità è disponibile solo durante la visione di eventi in diretta selezionati e può essere sfruttata soltanto usando la TV o un dispositivo di streaming (sfruttando il relativo telecomando) oppure l’applicazione mobile (toccando lo schermo). Il voto in tempo reale non è invece disponibile durante la visione tramite browser Web.

Il team di Netflix assicura che Star Search è solo la prima di una serie di occasioni in cui gli utenti avranno la possibilità di influenzare gli eventi in diretta.