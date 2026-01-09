Da arriva un nuovo dispositivo per la sicurezza della casa: il colosso cinese, infatti, ha lanciato Xiaomi Smart Camera 3 3K.

Si tratta di una videocamera di sicurezza per interni economica, dotata di un sensore da 5 megapixel e avanzate funzionalità di imaging in condizioni di scarsa illuminazione ed è già disponibile in Cina.

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Le principali caratteristiche di Xiaomi Smart Camera 3 3K

Dotata di un sistema pan-tilt a doppio motore (che supporta una rotazione orizzontale di 360° e verticale di 109°), la nuova videocamera di Xiaomi è in grado di garantire il tracciamento del movimento umano e ciò significa che può seguire automaticamente una persona in movimento, mantenendola centrata nell’inquadratura.

Xiaomi Smart Camera 3 3K registra video ad una risoluzione di 2.960 x 1.666 pixel e, a dire del produttore, tale risoluzione migliora il riconoscimento facciale e la visibilità degli oggetti nelle riprese di sicurezza, in particolar modo durante la riproduzione e lo zoom.

Tale device sfrutta la tecnologia a colori ultra-low-light di Xiaomi, grazie alla quale è in grado di mantenere le riprese a colori in condizioni di scarsa illuminazione più a lungo rispetto ai modelli convenzionali (negli ambienti completamente bui va ad attivare otto luci di riempimento a infrarossi, che consentono una visione notturna nitida in bianco e nero, il tutto senza emettere luce rossa visibile).

Tra le altre caratteristiche della videocamera troviamo un elevato livello di protezione dei dati (ciò grazie ad un chip di sicurezza Mijia con una chiave privata univoca e un certificato digitale e un sistema di crittografia per la trasmissione dei dati), il rilevamento umano attraverso l’uso dell’IA, la comunicazione vocale bidirezionale, il supporto alle reti Wi-Fi sia a 2,4 GHz che a 5 GHz e la possibilità di usare schede microSD.

Xiaomi Smart Camera 3 3K è disponibile in Cina su Youpin a 169 yuaXiaomin, pari al cambio a circa 20 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali su un eventuale lancio anche in Europa.