Amazfit ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per Amazfit Active 2 (Round), smartwatch che è arrivato in Italia nel mese di febbraio, tramite l’app Zepp.

Questo aggiornamento, di cui parleremo più nel dettaglio di seguito, si preoccupa di introdurre sullo smartwatch la funzionalità BioCharge e di apportare altri miglioramenti e ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Amazfit Active 2 (Round) torna ad aggiornarsi

Sono passati quasi cinque mesi da quando Amazfit ha portato Zepp OS 5 su Amazfit Active 2 (Round) e, da allora, il produttore cinese ha continuato ad aggiornare con cadenza regolare uno dei propri smartwatch più popolari e accessibili.

Nelle ultime ore, Amazfit ha rilasciato il nuovo aggiornamento alla versione 6.7.0.1 (dalla precedente 6.3.10.4) per Amazfit Active 2 (Round) tramite un pacchetto da circa 15 MB che è accompagnato da un changelog, non troppo lungo, che segnala l’introduzione di BioCharge e di altre novità (via Reddit).

BioCharge è una funzione (annunciata nel mese di giugno) che sostituisce la funzione Prontezza presente in precedenza: mentre quest’ultima forniva dati sulla forma fisica e mentale basandosi sugli allenamenti e sul riposo del giorno precedente, la nuova metrica misura i cambiamenti nel livello di energia durante tutto il giorno.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano:

Benvenuto ad Amazfit Active 2, le funzioni di questo aggiornamento sono: La funzionalità “Prontezza” è stata aggiornata a BioCharge. Aggiunto il supporto ai piani di allenamento di terze parti da Training Peaks e Intervals.icu. Aggiunto supporto per il collegamento dei misuratori di potenza Stryd. Ottimizzato l’algoritmo dello Sleep Score per migliorare la precisione dei dati. Aggiunto il supporto per la doppia pressione del pulsante inferiore per le scorciatoie, insieme ad altre ottimizzazioni di sistema.

Segui AMAZFIT su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store attraverso il badge sottostante o su App Store tramite questo link).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

Nel caso in cui sul vostro Amazfit Active 2 (Round) non sia ancora disponibile questo aggiornamento, non preoccupatevi: Amazfit è solita distribuire gli aggiornamenti “a blocchi”, dividendo le unità per regione e gruppi di utenti. Potrebbero volerci giorni prima che l’aggiornamento raggiunga le unità vendute in Italia.