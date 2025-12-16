IKEA ha presentato una nuova linea di caricabatterie wireless compatibili con lo standard Qi2. Si tratta di caricabatterie molto interessanti sia per il design (semplice e funzionale in stile IKEA), sia per il design semplice e funzionale, sia per il prezzo competitivo, che li rende adatti alle esigenze degli utenti che utilizzano dispositivi di ultima generazione, tra cui il nuovo Google Pixel 10.

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I tre nuovi caricabatterie wireless di IKEA

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Il primo modello, VÄSTMÄRKE, è un caricatore compatto in silicone, in vendita a 9,95€. Si distingue per la forma circolare, che ricorda una ciambella, e per la possibilità di nascondere il cavo da 120 centimetri all’interno della struttura flessibile. Un dettaglio interessante è che il bordo può essere ruotato verso l’esterno per diventare una sorta di impugnatura, utile quando si utilizza il telefono mentre è in carica. IKEA propone questo caricabatterie in una sola colorazione, definita “happy red”, a cui si può aggiungere un adattatore, SJÖSS, da 20 W acquistabile separatamente a 3,95€.

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Accanto alla versione più economica, IKEA ha lanciato anche uno stand di ricarica realizzato in sughero, che permette di posizionare lo smartphone inclinato durante la carica così da poterlo guardare senza doverlo tenere in mano. Anche questo modello rientra nella serie VÄSTMÄRKE, è in vendita a 13€, e il suo principio di funzionamento è simile a quello di alcuni supporti ufficiali per i dispositivi della serie Google Pixel e altri telefoni di ultima generazione. Anche in questo caso, il caricabatterie è compatibile con lo standard Qi2 e supporta una potenza di uscita fino a 15 W, sufficiente per la maggior parte degli smartphone in commercio.

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Il terzo modello proposto da IKEA è probabilmente il più originale. Si chiama LIVBOJ ed è una ciotola luminosa pensata per essere usata come svuota-tasche e punto luce, con il caricatore wireless posizionato al centro. La luce si attiva premendo direttamente sulla superficie della piastra di ricarica. Oltre a offrire un’illuminazione soffusa, l’oggetto diventa un punto d’appoggio per chiavi, cuffiette, portafogli o altri piccoli oggetti da tenere sempre a portata di mano. È disponibile in due colorazioni (bianco e nero) a 4,95€.

Tutti e tre i caricabatterie supportano la ricarica magnetica Qi2 fino a 15 W, compatibile anche con i nuovi Google Pixel 10. Non raggiungono le prestazioni dei 25 W presenti su Pixel 10 Pro XL, ma nella maggior parte dei casi questa differenza si rivela poco significativa nell’uso quotidiano.

I dispositivi sono già disponibili sul sito di IKEA, acquistabili online o ritirandoli direttamente nei punti vendita in cui i prodotti sono disponibili.