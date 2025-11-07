La serie HONOR 500 sta facendo chiacchierare parecchio ultimamente e adesso nuove indiscrezioni giungono a noi direttamente dalla Cina, chiamando in causa il modello HONOR 500 Pro, con particolare riferimento alla sua dotazione tecnica (dal SoC al comparto fotografico, passando per la batteria) e alla sua impostazione estetica.

HONOR 500 Pro prende forma: ecco l’ultimo leak

Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese dei prossimi smartphone griffati HONOR e se da una parte c’è stato modo di fare una rapida incursione nel segmento dei gamingphone con HONOR GT 2, dall’altra è soprattutto la serie 500 ad attirare l’attenzione: qualche ora fa avevamo parlato di chipset e batterie dell’intera serie, mentre adesso stringiamo l’inquadratura sul modello Pro, che si preannuncia particolarmente interessante.

Le informazioni, come si accennava in apertura, provengono dalla Cina e in particolare dal pagina Weibo del solito Digital Chat Station, che in un singolo post ha riassunto i principali motivi di interesse del futuro HONOR 500 Pro. A detta del noto leaker, infatti, HONOR 500 Pro vanterà elementi di eccellenza in tutti i comparti, tanto da prefigurare uno smartphone che potrebbe dare fastidio anche a modelli più costosi. DCS parla di un display da 6,5 pollici di diagonale — dunque, un po’ più compatto del predecessore HONOR 400 Pro —, di una batteria da ben 8.000 mAh, di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite e di un comparto fotografico comprensivo di una principale da 200 megapixel e di un teleobiettivo con zoom periscopico; il tutto sarebbe condito da una scocca in metallo e da un sensore di impronte di tipo ultrasonico.

Alcune di queste indiscrezioni erano già state riportate da DCS a fine ottobre e adesso sono state ulteriormente confermate, altre invece sono in linea con le voci odierne già raccontate. Ma Digital Chat Station si è spinto oltre, condividendo anche dei disegni che dovrebbero dare una prima idea del design language della serie HONOR 500: sia il modello standard che quello Pro dovrebbero adottare forme in linea con gli ultimi trend del mercato, con bordi piatti e angoli stondati, e inserire le fotocamere posteriori in una sorta di camera bar alla stregua dei Pixel di Google (una soluzione già ripresa da iPhone Air ma anche dal medio di gamma Sony Xperia 10 VII).

La principale differenza tra HONOR 500 Pro e il modello non Pro dovrebbe risiedere nel numero delle fotocamere, mentre le restanti specifiche dovrebbero essere simili. La serie HONOR 500 è attesa al debutto in Cina nel mese corrente, mentre al momento non sappiamo anche le tempistiche del lancio internazionale.