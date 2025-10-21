Tra gli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella parte finale del 2025 vi è senza dubbio HONOR 500 Pro, protagonista nelle scorse ore di una nuova interessante anticipazione.

Ad occuparsi del nuovo telefono di HONOR è stato in particolare il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo si è soffermato su alcuni dei punti di forza del device, a partire dal comparto fotografico.

Le ultime indiscrezioni su HONOR 500 Pro

Ricordiamo che HONOR 400 Pro è stato lanciato lo scorso maggio ma, a quanto pare, il produttore cinese è già al lavoro sul suo successore, che sul mercato interno dovrebbe esordire entro la fine dell’anno.

A dire di Digital Chat Station, HONOR 500 Pro dovrebbe poter contare su una fotocamera posteriore con un sensore primario da 200 megapixel (con dimensioni 1/1,4″), confermando precedenti indiscrezioni secondo cui il produttore avrebbe deciso di puntare proprio su tale risoluzione.

Sempre secondo il leaker, lo smartphone potrebbe contare anche su un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel con zoom ottico 3x.

Ed ancora, HONOR 500 Pro dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e coloro che decideranno di acquistarlo dovrebbero poter fare affidamento su una batteria con una capacità generosa (la più grande della sua categoria).

Secondo altre indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, lo smartphone dovrebbe vantare un display piatto da 6,6 pollici con le cornici arrotondate su tutti e quattro i lati e un design che potrebbe fortemente richiamare gli iPhone più recenti.

Non ci resta altro da fare che attendere notizie ufficiali da HONOR, anche per scoprire quando lo smartphone sarà lanciato in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.