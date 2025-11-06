Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative ai modelli della serie HONOR 500, smartphone che il popolare produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato.

Di recente nel database del test benchmark Geekbench è apparso un dispositivo di HONOR con numero prodotto MEY-AN00 e processore della serie Qualcomm Snapdragon 8 e in tanti hanno ritenuto che potesse trattarsi di HONOR 500 Pro ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe invece HONOR 500.

Le nuove anticipazioni sulla serie HONOR 500

Stando a quanto è stato riportato dal leaker Fixed-focus digital, HONOR avrebbe decido di dotare il modello base della sua nuova serie di fascia medio-alta di un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 e di una batteria che dovrebbe avere una capacità di almeno 8.000 mAh.

Tale indiscrezione è stata confermata da un altro leaker, Experience More, il quale ha anche aggiunto che la variante Pro dovrebbe essere animata da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite mentre non è chiaro se anche tale device potrà fare affidamento su una batteria da almeno 8.000 mAh.

Experience More ha anche aggiunto che tutta la gamma dovrebbe poter contare su un display di dimensioni contenute (dovrebbe essere da 6,5 pollici e con risoluzione 1,5K), una fotocamera con un sensore primario da 200 megapixel e un teleobiettivo periscopico, il supporto alla ricarica in modalità wireless e una scocca resistente all’acqua.

Nelle scorse ore anche un ingegnere di HONOR ha confermato che la versione base di HONOR 500 potrà vantare un processore capace di garantire prestazioni migliori rispetto ai modelli Pro della concorrenza.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando i suoi nuovi smartphone arriveranno in Italia e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.