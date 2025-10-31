A poche settimane dal debutto, emergono nuove indiscrezioni sulla serie HONOR GT 2, la prossima linea di smartphone del brand cinese che punta tutto sulle prestazioni brute. Secondo il solito instancabile leaker Digital Chat Station, HONOR starebbe preparando due modelli, GT 2 e GT 2 Pro, con chip di fascia alta, display a refresh rate elevato e una batteria fuori scala. Scopriamone i dettagli.

La serie HONOR GT 2 promette prestazioni da vero top di gamma

La principale incertezza della serie ancora da svelare riguarda il processore. Il leaker afferma che HONOR non ha intenzione di adottare subito lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il più recente SoC di Qualcomm. L’azienda dovrebbe invece utilizzare due varianti: lo Snapdragon 8 Elite per il modello base e, in un secondo momento, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per la versione Pro.

Nonostante il cambio di piani, le prestazioni dovrebbero restare di altissimo livello. La serie GT dell’azienda è da sempre associata a esperienze gaming di fascia alta a prezzi più contenuti, con caratteristiche come alti refresh rate, sistemi di raffreddamento avanzati e ricarica ultraveloce.

Il leak aggiunge che la serie HONOR GT 2 monterà un pannello di fascia alta da 6,83 pollici con refresh rate a 165 Hz, pensato per il gaming competitivo, spiega la fonte. Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED con risoluzione 1.5K, capace di offrire immagini fluide e reattive in ogni contesto.

La scocca sarà realizzata con un telaio centrale in metallo, soluzione che permetterà di mantenere un design sottile senza sacrificare la robustezza.

Fotocamera da 50 MP e sensore ultrasonico migliorato

Sul fronte fotografico, HONOR sembra voler mantenere un equilibrio tra prestazioni e qualità d’immagine. Il sensore principale da 50 megapixel sarà affiancato da un sistema di messa a fuoco rapido e da ottimizzazioni software dedicate, anche se il leak indica l’assenza di un teleobiettivo periscopico.

Interessante anche la presenza di una nuova soluzione 3D a ultrasuoni per il lettore d’impronte digitali, che promette una precisione superiore e tempi di sblocco più rapidi rispetto alla generazione precedente.

Batteria da record e corpo impermeabile

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria: secondo Digital Chat Station, HONOR GT 2 disporrà di una capacità superiore ai 9000 mAh, una cifra impressionante per uno smartphone tradizionale. Se confermata, si tratterebbe di una delle batterie più grandi mai integrate in un telefono di fascia alta e sarebbe ideale per un modello che punta tutto su prestazioni brute, gaming e sessioni intense di gaming.

Il dispositivo dovrebbe inoltre vantare una struttura completamente impermeabile, un dettaglio che lo avvicina agli standard dei modelli premium già visti nella serie Magic.

Presunto periodo di lancio

Le informazioni trapelate suggeriscono inoltre che la presentazione ufficiale della serie HONOR GT 2 dovrebbe avvenire a dicembre 2025. L’azienda avrebbe deciso di posizionare il lancio dopo quello della serie Magic 8 per massimizzare l’attenzione sulla nuova linea dedicata alle prestazioni.

Con un display a 165 Hz, batteria mostruosa, design metallico e chip Qualcomm di ultima generazione, la gamma GT 2 sembra pronta a raccogliere l’eredità dei precedenti modelli. L’intento di HONOR è quello di rafforzare la propria presenza nel segmento di quelli che nel settore vengono classificati come “performance phone”, rivaleggiando con colossi come Xiaomi, Vivo e Oppo, che proprio nei prossimi mesi presenteranno le rispettive alternative orientate al gaming.

In copertina, HONOR GT Pro