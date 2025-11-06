OPPO si prepara a vivere un novembre particolarmente denso di novità. Dopo settimane di indiscrezioni e leak vari, un nuovo poster apparso su Weibo sembra aver svelato la data di presentazione della serie Reno 15, fissata per il 17 novembre alle 19:00 (ora locale) in Cina.

Anche se l’autenticità dell’immagine non è stata ancora confermata, la tempistica coincide con le previsioni di vari analisti: l’azienda dovrebbe infatti attendere la fine del festival dello shopping del Double Eleven (una ricorrenza cinese), previsto per l’11 novembre, prima di annunciare ufficialmente la nuova gamma.

Ma le novità per il colosso cinese non si fermano qui. In parallelo, fonti autorevoli indicano che il tanto atteso Find X9 Ultra sarà il primo modello della linea “Ultra” a essere commercializzato a livello globale.

In arrivo la nuova serie Reno 15

Secondo le prime informazioni, la famiglia sarà composta da tre modelli: Reno 15, Reno 15 Pro e Reno 15 Mini. L’obiettivo è quello di coprire più fasce di mercato.

Procedendo in ordine, Reno 15 Pro dovrebbe offrire un display OLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K, mentre il Reno 15 Mini adotterebbe un pannello OLED da 6,31 pollici, pensato per chi preferisce un formato più compatto. Entrambi i modelli saranno alimentati dal chipset Dimensity 8450 di Mediatek e il Pro potrebbe arrivare fino a 16 GB di RAM.

Il comparto fotografico rappresenterà uno dei punti forti della gamma: si parla di una tripla fotocamera con sensore principale Samsung HP5 da 200 MP dotato di stabilizzazione ottica, affiancato da una lente ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico, entrambi da 50 MP. La fotocamera frontale del modello Pro dovrebbe essere da 32 MP, mentre tutte le varianti saranno basate su ColorOS 16, costruito su Android 16.

Anche l’autonomia promette risultati interessanti. Il Reno 15 Pro dovrebbe integrare una batteria da 6.300 mAh, compatibile con ricarica rapida da 80 W via cavo e ricarica wireless da 50 W. Il modello base, invece, dovrebbe mantenere uno schermo OLED piatto da 6,59 pollici e specifiche più bilanciate, ma per ora non ci sono ulteriori conferme.

La serie Reno 15 non resterà confinata al mercato cinese: secondo le prime stime, il debutto in India dovrebbe avvenire già a dicembre, a conferma della strategia di espansione che OPPO sta portando avanti nelle principali regioni asiatiche. Tutto tace per quanto concerne un debutto internazionale, ma ne sapremo sicuramente di più in seguito alla presentazione.

Find X9 Ultra potrebbe tornare sul palcoscenico globale

Mentre la gamma Reno si prepara al debutto, seppur in suolo asiatico, OPPO sta pianificando il rilancio globale della sua linea di punta. Dopo aver limitato per anni la versione “Ultra” al mercato cinese, il marchio avrebbe deciso di esportare il futuro Find X9 Ultra anche all’estero.

Il celebre leaker Yogesh Brar ha anticipato che il telefono sarà presentato a livello globale entro la fine del primo trimestre del 2026. Il suo arrivo in India, però, dipenderà dal successo commerciale dei Find X9 e Find X9 Pro, attesi nel Paese entro la fine di novembre.

Per quanto concerne le specifiche, il Find X9 Ultra è atteso con un display OLED da 6,8 pollici a risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, con un sensore di impronte ultrasonico integrato sotto lo schermo. Sotto la scocca troverà posto il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a una batteria da circa 7.000 mAh che supporterà la ricarica rapida da 80 W e la ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico, come da tradizione per la serie Ultra, sarà il cuore del modello. Oltre a una fotocamera anteriore da 50 MP, il sistema posteriore dovrebbe includere un sensore principale Sony IMX09E da 200 MP con stabilizzazione ottica, affiancato da un‘ultragrandangolare da 50 MP e da due teleobiettivi periscopici della stessa risoluzione.

L’obiettivo è competere direttamente con i giganti del segmento come i futuri Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra e Vivo X300 Ultra, consolidando la reputazione di OPPO nel settore.

Il dispositivo arriverà con ColorOS 16 basato su Android 16 e un design che, secondo le prime indiscrezioni, punterà su materiali premium e linee più sobrie rispetto alla generazione precedente.

Stando alle indiscrezioni, il debutto è previsto per la fine del primo trimestre del 2026.

Insomma, con la serie Reno 15 e il prossimo Find X9 Ultra, V sembra voler rafforzare la propria posizione su due fronti: da un lato, consolidare la fascia medio-alta del mercato e dall’altro, riaffermarsi nel segmento premium per sfidare e provare a scalzare i colossi del settore Ultra.

In copertina, Oppo Find X9 Pro