Trovare un tablet che includa una penna di precisione e offra un’esperienza d’uso completa a meno di 150€ è un’impresa quasi impossibile. Lenovo Tab M11 arriva a rompere questa regola con un’offerta che lo porta al suo minimo storico su Amazon. Questo dispositivo, pensato per studenti e per la fruizione multimediale, diventa un acquisto estremamente interessante grazie a uno sconto che abbatte il prezzo di listino di quasi 100€. Con la sua Tab Pen inclusa e una scheda tecnica bilanciata, rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un tablet versatile senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

Lenovo Tab M11: penna inclusa e multimedialità al centro

Lenovo Tab M11 si presenta con un design curato e materiali di qualità, a partire dalla scocca in alluminio che conferisce una sensazione di solidità e pregio, rara in questa fascia di prezzo. Con uno spessore di soli 7,55 mm e un peso di 465 grammi, risulta maneggevole e comodo da trasportare. Il cuore dell’esperienza multimediale è il suo display da 11 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200) e, soprattutto, un refresh rate di 90 Hz, che garantisce una fluidità visiva superiore alla media dei competitor. L’audio non è da meno, grazie a un sistema a quattro altoparlanti con ottimizzazione Dolby Atmos e alla presenza del sempre più raro jack audio da 3.5 mm.

Sotto il cofano troviamo il processore MediaTek Helio G88, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sebbene le prestazioni non siano da top di gamma, questa configurazione è più che adeguata per la navigazione web, lo streaming video, i social network e la produttività leggera. Il vero valore aggiunto è la Lenovo Tab Pen inclusa nella confezione, che trasforma il tablet in un perfetto strumento per prendere appunti, disegnare o annotare documenti. La batteria da 7040 mAh assicura un’ottima autonomia, coprendo senza problemi un’intera giornata di utilizzo intenso. Il sistema operativo è Android 13, con la promessa di due major update e aggiornamenti di sicurezza fino al 2028.

Display: 11″ WUXGA (1920×1200) a 90 Hz

11″ WUXGA (1920×1200) a 90 Hz Processore: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 Memoria: 4 GB RAM + 128 GB eMMC 5.1

4 GB RAM + 128 GB eMMC 5.1 Audio: Quad speaker Dolby Atmos, jack 3.5 mm

Quad speaker Dolby Atmos, jack 3.5 mm Batteria: 7040 mAh

7040 mAh Accessori: Lenovo Tab Pen inclusa

Per ulteriori dettagli: Recensione Lenovo Tab M11

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende il Lenovo Tab M11 un vero e proprio best-buy. L’offerta è disponibile su Amazon, che propone il dispositivo a un prezzo eccezionale, portandolo al suo minimo storico.

Il prezzo di listino ufficiale per la versione Wi-Fi è di 229€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a soli 139€. Questo si traduce in un risparmio netto di 90€, con uno sconto effettivo del 40%. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un tablet completo e con penna inclusa a un costo estremamente competitivo. L’offerta riguarda il modello Seafoam Green, un’esclusiva Amazon. Per chi avesse bisogno di connettività mobile, è in promozione anche la versione LTE del Lenovo Tab M11, disponibile a 179€ invece di 249€, con un risparmio di 70€. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi il consiglio è di approfittarne finché le scorte durano.

