Il momento giusto per acquistare uno smartwatch WearOS completo è finalmente arrivato. Google Pixel Watch 3, nella sua apprezzata versione da 45 mm, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, offrendo un’opportunità di acquisto davvero imperdibile. Parliamo di un dispositivo che unisce il design iconico di Google con tutta l’esperienza di Fitbit nel monitoraggio della salute e dello sport, il tutto mosso da un sistema operativo maturo e ricco di funzionalità. Con uno sconto così netto, le sue poche debolezze, come l’autonomia non da record, passano decisamente in secondo piano. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Google Pixel Watch 3: design, potenza e fitbit al polso

Google Pixel Watch 3 si presenta con un design minimalista e riconoscibile, caratterizzato da una cassa circolare da 45 mm in alluminio 100% riciclato e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5 bombato che dona un aspetto premium. La qualità costruttiva è garantita dalla certificazione IP68 e dalla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, rendendolo adatto a ogni situazione. Il display è un pannello LTPO AMOLED da 1,4 pollici con una luminosità di picco di ben 2000 nits, che assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Le cornici, sebbene presenti, vengono mascherate in modo intelligente dall’interfaccia software con sfondi neri.

Sotto la scocca, il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon Wear5100, affiancato da un co-processore Cortex M33 per i task a basso consumo, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Questa dotazione hardware garantisce una fluidità eccezionale nell’utilizzo di WearOS 5, un sistema operativo completo che permette di gestire notifiche in modo avanzato, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate e installare app di terze parti. La vera marcia in più è l’integrazione con l’ecosistema Fitbit, che trasforma questo smartwatch in un compagno di allenamento e benessere di altissimo livello. Il monitoraggio è completissimo:

Sensore cardio per il battito h24 e rilevamento fibrillazione atriale.

Misurazione SpO2 e analisi avanzata del sonno.

e analisi avanzata del sonno. ECG e sensore di temperatura cutanea.

e sensore di temperatura cutanea. GPS multi-banda per un tracciamento preciso delle attività all’aperto.

Metriche avanzate per la corsa, come cadenza, oscillazione verticale e VO2 Max.

L’autonomia si attesta sulle 48 ore con un utilizzo standard, un risultato in linea con i migliori dispositivi WearOS, sufficiente per coprire due giorni e una notte di monitoraggio. Non mancano funzioni di sicurezza come il rilevamento cadute e incidenti, SOS Emergenze e la condivisione della posizione in tempo reale.

Un’offerta da non perdere: i dettagli del minimo storico

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per acquistare un top di gamma a un prezzo da fascia media. L’offerta riguarda il Google Pixel Watch 3 nella versione da 45 mm Wi-Fi, con cassa Nero Opaco e cinturino Nero Ossidiana, disponibile su Amazon.

Il prezzo di listino di questo modello è di 449€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato è possibile acquistarlo a soli 239€. Si tratta di un risparmio netto di ben 210€, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 47%. Un calo di prezzo così significativo per un prodotto di recente uscita è un evento raro e rende il rapporto qualità-prezzo di questo smartwatch semplicemente imbattibile. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime e della garanzia del colosso dell’e-commerce. Vista l’entità dello sconto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

