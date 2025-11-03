Xiaomi inaugura il mese del Black Friday lanciando la prima ondata di promozioni dedicate a questo importantissimo periodo per lo shopping, disponibili su mi.com e sull’app Mi Store dal 3 al 19 novembre 2025.

La prima fase della promozione, che diventerà ancor più interessante in prossimità del vero Venerdì Nero, propone sconti fino al 50% su una selezione di prodotti del vastissimo catalogo del produttore cinese e vantaggi esclusivi riservati ai membri della community. Scopriamo tutti i dettagli.

Per Xiaomi è già Black Friday: arrivano le prime offerte

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha già avviato la prima parte della sua promozione dedicata al Black Friday con una serie di offerte già in vigore da oggi (lunedì 3 novembre 2025) su mi.com e sull’app Mi Store e attive fino al 19 novembre 2025.

La promozione è piuttosto articolata e consente ai nuovi e ai già clienti del produttore cinese di risparmiare in vari modi:

Sconto automatico immediato in base alla soglia di spesa Sconto di 25 euro su un ordine da 199 euro Sconto di 30 euro su un ordine da 299 euro Sconto di 40 euro su un ordine da 399 euro Sconto di 50 euro su un ordine da 499 euro Sconto di 100 euro su un ordine da 599 euro Sconto di 200 euro su un ordine da 999 euro

Monopattino in regalo con un acquisto effettivo da 1.200 euro Spendendo 1.200 euro sullo store, cifra netta dopo l’applicazione dei vari sconti, i clienti riceveranno in omaggio il monopattino Xiaomi Electric Scooter Elite (valore commerciale pari a 359,99 euro)

Smartwatch in regalo ogni venerdì del mese Ogni venerdì del mese escluso il Black Friday (ovvero venerdì 28 novembre 2025) acquistando uno smartphone i clienti riceveranno in regalo lo smartwatch REDMI Watch 5 Active (valore commerciale pari a 34,99 euro)

Coupon sconto del 10% per i nuovi clienti Chi effettua il primo acquisto in app potrà ottenere il 10% di sconto tramite il coupon TOPNEG10

Tanti altri coupon dedicati Per tutte le categorie di prodotto (smartphone, tablet, wearable, TV, pulizia, scooter) all’interno delle pagine.



La seconda fase della promozione prenderà il via giovedì 20 novembre 2025 e si protrarrà fino a oltre il Black Friday vero e proprio (l’ultimo giorno di offerte sarà martedì 2 dicembre 2025). Il produttore cinese proporrà alcune offerte anche su Amazon.

