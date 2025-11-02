Xiaomi continua a estendere la disponibilità di HyperOS 3 su base Android 16 su tutti i dispositivi supportati, anche dei brand REDMI e POCO: dopo l’avvio del rollout sulle unità Global di Xiaomi 15, è il turno di POCO F7 Ultra.

Le unità europee dell’attuale flagship a marchio POCO stanno ricevendo la nuova versione di HyperOS e, di conseguenza, il primo major update dei probabili tre/quattro che riceverà nella sua carriera. Scopriamo tutti i dettagli.

POCO F7 Ultra riceve HyperOS 3 e Android 16

Come anticipato in apertura, è tempo di HyperOS 3 e Android 16 anche per POCO F7 Ultra, l’attuale flagship a marchio POCO che ha debuttato sul mercato italiano nel mese di marzo con Android 15.

Xiaomi ha iniziato a distribuire l’aggiornamento sulle unità europee (quindi anche in Italia) dello smartphone attraverso la versione 3.0.3.0WOMEUXM che è in rollout (via OTA) tramite un pacchetto di aggiornamento da ben 7,6 GB.

Questo major update porta con sé tantissime novità pensate per rendere più fluida e persoinalizzabile l’esperienza utente, nuove funzioni come la Super Island e un’app telefonica nativa che prende il posto di Google Telefono.

Come aggiornare lo smartphone

Per verificare la presenza di un aggiornamento su POCO F7 Ultra, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Info di sistema > Aggiornamento di sistema” ed effettuare una pressione su “Scarica aggiornamento”.

Considerando le dimensioni del pacchetto di aggiornamento, vi consigliamo di scaricarlo e installarlo quando siete connessi a una rete affidabile e con lo smartphone abbastanza carico (o in carica).