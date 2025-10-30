Vivo annuncia il debutto europeo della serie X300: in occasione dell’evento tenutosi nell’esclusivo Hofburg Palace di Vienna, il produttore ha infatti svelato le versioni globali di Vivo X300 e Vivo X300 Pro. Entrambi i nuovi smartphone Android arrivano in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli, compresi i prezzi e le offerte di lancio.

Vivo X300 e X300 sono ufficiali anche da noi con un comparto fotografico da urlo

Vivo conferma il suo crescente impegno sia verso lo sviluppo di sistemi di innovazione orientati all’utente a favore dell’eccellenza tecnica, sia nella sua visione strategica per il mercato europeo. Il produttore porta in Europa e in Italia sia Vivo X300 sia Vivo X300 Pro, flagship che abbiamo iniziato a scoprire giusto un paio di settimane fa in Cina.

I due dispositivi integrano le migliori tecnologie di imaging sviluppate con ZEISS, combinate alla fluidità d’uso del nuovo OriginOS e a un design curato nei minimi dettagli. L’intento è quello di ridefinire gli standard dei dispositivi premium nel segmento mobile.

A livello di design, la serie X300 propone un vetro 3D unibody che incorpora il modulo della fotocamera, puntando a un’estetica raffinata e al contempo a un comfort migliorato. Il vetro posteriore offre una texture satinata, pensata per risultare resistente alle impronte digitali e piacevole al tatto. Entrambi i modelli possono contare su certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Display, SoC e batterie

Vivo X300 mette a disposizione uno schermo piatto da 6,31 pollici e risulta la scelta giusta per chi vuole un modello compatto: il peso è di 190 g, con uno spessore di 7,95 mm. Vivo X300 Pro cresce un po’ e propone uno schermo piatto da 6,78 pollici in un corpo da 7,99 mm di spessore, con un’estetica ancora più curata. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre in tutto, e sono denominate Phantom Black (X300), Halo Pink (X300) e Dune Brown (X300 Pro).

I pannelli LTPO 8T ZEISS Natural Color offrono una luminosità di picco fino a 2000 nit per una visibilità perfetta anche in ambienti luminosi, PWM a gamma completa a 2160 Hz e regolazione della luminosità DC a gamma completa, che riducono il valore SVM garantendo una maggiore protezione per gli occhi. A protezione è presente un vetro rinforzato su X300, mentre X300 Pro è dotato di vetro Armor, che garantisce un design ultra-sottile in un corpo robusto. Integrato nei display c’è il lettore di impronte ultrasonico 2.0, che promette un riconoscimento istantaneo delle impronte anche con le dita bagnate.

Il cuore della serie è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 9500, un chip di ultima generazione sviluppato insieme da Vivo e MediaTek e costruito con il processo N3P di TSMC. La piattaforma combina potenza ed efficienza energetica grazie a una CPU di terza generazione con tutti i core di grandi dimensioni, una GPU G1-Ultra a 12 core completamente aggiornata e una NPU ultra-efficiente che raddoppia la capacità di elaborazione dimezzando il consumo energetico. L’Efficient Cooling System garantisce prestazioni costanti durante intense sessioni di gaming o le lunghe registrazioni video.

Con la batteria BlueVolt (ora garantita per 5 anni) la serie combina la tecnologia ad anodo in silicio di quarta generazione con materiali elettrolitici semisolidi per offrire una maggiore capacità e una maggiore affidabilità. È inoltre dotata di un sistema di ricarica Global Bypass aggiornato con controllo intelligente della temperatura, che assicura l’assenza di problemi durante l’uso intensivo e una maggiore protezione durante la ricarica, oltre a prestazioni migliorate anche a basse temperature.

Parlando di numeri, Vivo X300 Pro è dotato di una batteria da 5440 mAh, mentre X300 è equipaggiato con una batteria da 5360 mAh, entrambe compatibili con ricarica rapida cablata FlashCharge da 90 W e con ricarica wireless. Come anticipato qualche giorno fa da Amazon, si tratta di un calo di capacità rispetto alle versioni in vendita in Cina (6510 mAh e 6040 mAh).

Comparto fotografico

Tra i punti di forza della serie Vivo X300 c’è senza dubbio il comparto fotografico, come già sui predecessori. Per la prima volta nel mondo mobile, troviamo integrata la fotocamera teleobiettivo APO ZEISS da 200 MP (sul modello Pro), un traguardo che segna l’ingresso delle ottiche professionali nella fotografia da smartphone. Grazie a un’avanzata opera di ingegneria ottica e alla stretta collaborazione con ZEISS, Vivo è riuscita a miniaturizzare l’eccellenza APO in un modulo compatto: il risultato è un’esperienza fotografica che unisce precisione ottica e accessibilità, che offre a ogni utente la possibilità di scattare immagini di livello professionale direttamente da smartphone.

La tecnologia APO è solitamente riservata a lenti di fascia altissima utilizzate in ambiti come la fotografia naturalistica o astronomica, ed è rinomata per la sua capacità di eliminare le aberrazioni cromatiche, garantendo scatti definiti, nitidi e fedeli nei colori anche in condizioni di luce difficile o su soggetti a forte contrasto. In abbinamento, arrivano da noi anche un nuovo Imaging Grip Kit e un Kit Teleobiettivo ZEISS esterno da 2,35X.

Previous Next Fullscreen

Gli smartphone presentano un aggiornamento completo della fotocamera frontale, la Ultra Wide-Angle ZEISS da 50 MP dotata di Auto Focus, che combinata con l’algoritmo proprietario per ritratti ad alta risoluzione, garantisce foto sempre nitide da diverse distanze.

Per l’uso di ogni giorno, la serie promette ritratti ultra-nitidi anche con lo zoom e introduce ulteriori miglioramenti proprio in questo campo: troviamo ZEISS Natural Portrait per ritratti in altissima definizione, ma anche la modalità Night Portrait (che ottimizza automaticamente gli scatti notturni) e la funzione Portrait Snapshot, che migliora tutte le lunghezze focali.

Per i momenti di intrattenimento, offrono la modalità Palco 2.0, la modalità 4K Palco All-in-One (per scattare foto in HD durante la registrazione di video) e naturalmente la funzione Registrazione Video Dual View, che consente di utilizzare due fotocamere diverse per catturare sia il soggetto sia l’utente nello stesso momento.

Vivo X300 Pro utilizza una fotocamera principale ZEISS Gimbal-Grade da 50 MP, che garantisce scatti più stabili, veloci e nitidi, migliorando le prestazioni complessive del comparto fotografico e introducendo le funzioni 20x Long-Range Motion Snapshot e Telephoto Flower & Bird Shots (con supporto a ZEISS Mirotar Telephoto Style Bokeh). Vivo X300 è invece dotato di una fotocamera principale ZEISS da 200 MP con sensore Ultra-Sensing HPB e stabilizzazione classificata CIPA 4.5.

Nella registrazione video su entrambi i modelli abbiamo il video Pro 4K a 120 fps, e il modello Pro alza l’asticella con la fotocamera principale e il teleobiettivo che supporta il video Dolby Vision 4K a 120 fps e la registrazione video Log 4K a 120 fps a 10 bit, per una qualità cinematografica. Lato video ritratti, la serie è la prima del settore a supportare video ritratto 4K a 60 fps con occhio di riguardo sia a stabilità sia a riproduzione dei colori.

AI Image Studio migliora la praticità che la creatività delle riprese grazie a funzioni come AI One-Shot Multi-ritaglio (per la generazione automatica di composizioni multiple) e AI Landscape Master, che migliora le immagini in condizioni meteorologiche difficili e applica stili creativi.

Specifiche tecniche di Vivo X300: display LTPO 8T ZEISS Natural Color da 6,31 pollici a risoluzione 1.216 x 2.640 pixel con refresh rate da 1 a 120 Hz

a risoluzione 1.216 x 2.640 pixel con refresh rate da 1 a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9500

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP

batteria da 5360 mAh con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W

con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa di Vivo X300

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di Vivo X300 Pro: display LTPO 8T ZEISS Natural Color da 6,78 pollici a risoluzione 1.260 x 2.800 pixel con refresh rate da 1 a 120 Hz

a risoluzione 1.260 x 2.800 pixel con refresh rate da 1 a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9500

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5440 mAh con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W

con ricarica cablata da 90 W e wireless da 40 W Per ulteriori indicazioni potete consultare la scheda tecnica completa di Vivo X300 Pro

Software e aggiornamenti

La serie Vivo X300 arriva con il nuovo OriginOS (nella versione 6), che debutta sul mercato europeo. Il sistema è supportato dai motori Ultra-core Computing, Memory Fusion e Dual Rendering, e offre agli utenti un’esperienza completamente rinnovata, che fa della fluidità di utilizzo la sua caratteristica principale, unita a un look moderno e a tante funzionalità pensate per semplificare le operazioni di tutti i giorni.

Il nuovo Origin Design System crea uno spazio visivamente elegante e ricco, facile da usare. Origin Island migliora l’interazione attraverso suggerimenti intelligenti e soluzioni intuitive, mentre Vivo Office Kit aumenta la produttività tra i dispositivi grazie al mirroring da telefono a PC. Inoltre, OriginOS 6 include una suite di strumenti AI come AI Creation per la riscrittura, la traduzione, la sintesi e il brainstorming, mentre l’integrazione con Google Gemini migliora la creatività, la produttività e la collaborazione tra i dispositivi.

Lato sicurezza, viene introdotta Vivo Security, che consolida le funzionalità di privacy e protezione in un framework unificato. AI SuperLink mantiene connessioni stabili e a bassa latenza in ambienti con bassa copertura.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, Vivo X300 e X300 Pro possono contare su cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e su sette anni di patch di sicurezza.

Prezzi, uscita e offerte di lancio della serie Vivo X300 in Italia

Vivo X300 e X300 Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire dal 3 novembre 2025 nelle versioni da 16-512 GB. In particolare, Vivo X300 sarà proposto al prezzo consigliato di 1099 euro, mentre Vivo X300 Pro al prezzo consigliato di 1399 euro. In più, sono in arrivo pure il Kit Teleobiettivo ZEISS esterno da 2,35x (349 euro) e l’Imaging Grip Kit (179 euro).

In concomitanza, la casa cinese annuncia l’apertura del nuovo Vivo Store, che rafforza la rete di distribuzione dei prodotti del marchio in Italia e propone una serie di offerte pensate appositamente per andare incontro alle richieste e alle esigenze del mercato italiano.

Proprio attraverso il nuovo shop online sarà possibile acquistare i nuovi modelli della serie X300 in versione bundle, con caricabatterie da 90 W e cuffie wireless TWS 3e. Inoltre, sarà possibile usufruire di 50 euro di sconto per il Kit Teleobiettivo ZEISS esterno e di 30 euro di sconto per l’Imaging Grip Kit (entrambi solo per X300 Pro, salvo esaurimento scorte).

La serie X300 è in arrivo anche presso altri rivenditori, come Amazon, MediaWorld, Euronics e WINDTRE:

Amazon : stesse offerte del Vivo Store, ossia bundle con caricabatterie e cuffie wireless TWS e sconti per Kit Teleobiettivo ZEISS esterno e Imaging Grip Kit;

: stesse offerte del Vivo Store, ossia bundle con caricabatterie e cuffie wireless TWS e sconti per Kit Teleobiettivo ZEISS esterno e Imaging Grip Kit; MediaWorld : sconto di 100 euro riservato esclusivamente agli iscritti al MediaWorld Club e possibilità di acquisto a rate a tasso zero;

: sconto di 100 euro riservato esclusivamente agli iscritti al MediaWorld Club e possibilità di acquisto a rate a tasso zero; Euronics : sconto di 100 euro riservato agli iscritti Euronics Star Club e possibilità di acquisto a rate a tasso zero;

: sconto di 100 euro riservato agli iscritti Euronics Star Club e possibilità di acquisto a rate a tasso zero; WINDTRE: tariffa dedicata a partire da 2,99 euro al mese con soluzione GIGA illimitati in 5G Full Speed.

Infine, vengono inclusi un anno di garanzia estesa, cinque anni di garanzia sulla batteria e un anno di riparazione gratuita del display (solo per X300 Pro se acquistato tramite i canali ufficiali entro il 4 gennaio 2026).