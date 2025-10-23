Vivo X300 e Vivo X300 Pro sono stati annunciati in Cina solo qualche giorno fa, e la presentazione delle versioni globali è attesa per il 30 ottobre 2025. Anche se manca ancora una settimana a questa data, i due nuovi smartphone fanno capolino su Amazon e risultano addirittura già acquistabili: riusciamo così a scoprire anche i prezzi di listino per il mercato italiano e i dettagli sulle batterie.

Ecco i prezzi italiani di Vivo X300 e X300 Pro: potete già acquistarli su Amazon.it

Vivo X300 e X300 Pro sono stati ufficializzati una decina di giorni fa in Cina, ma tra qualche giorno avremo modo di scoprire le versioni globali. In linea di massima i due smartphone in arrivo da noi non subiranno troppi cambiamenti nelle specifiche rispetto alle versioni cinesi, ma un primo sguardo su Amazon.it ci consente di scoprire subito le prime differenze.

Come già capitato con altri modelli, anche la serie Vivo X300 arriverà in versione globale con batterie più piccole, ammesso che le informazioni proposte su Amazon si rivelino corrette (le immagini messe come placeholder non lo sono, ma questo è un altro discorso): in base a quanto possiamo vedere, X300 arriverà con 5360 mAh (invece dei 6040 mAh della versione cinese), mentre X300 Pro arriverà con 5440 mAh (invece di 6510 mAh).

Per il resto sono attesi display LTPO AMOLED da 6,31 e 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali ultrasonico, SoC MediaTek Dimensity 9500 a 3 nm affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, triple fotocamere posteriori che promettono faville, una connettività completa (tra 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC, infrarossi e porta USB-C) e una ricarica rapida fino a 90 W.

Se volete iniziare a dare uno sguardo alle pagine Amazon dedicate a Vivo X300 e Vivo X300 Pro potete seguire i link qui in basso. Non tenete in considerazione le immagini, che saranno aggiornate con quelle corrette una volta che i due smartphone saranno effettivamente lanciati. Volendo, potete già iniziare ad acquistare i nuovi smartphone, che risultano venduti e spediti proprio da vivo mobile IT, anche se in pochissimi pezzi: i prezzi indicati da Amazon Italia sono di 1099,90 euro per Vivo X300 e di 1399,90 euro per Vivo X300 Pro, ma non sappiamo a quali configurazioni si riferiscano.