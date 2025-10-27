Google Pixel Watch di prima generazione riceve l’aggiornamento di ottobre 2025

A quasi tre settimane dal rilascio dell’aggiornamento di ottobre 2025 sui Pixel Watch di seconda e terza generazione, Google chiude il cerchio, rilasciando l’aggiornamento di ottobre 2025 anche per il Google Pixel Watch “originale”.

A differenza di quanto avvenuto sui due modelli successivi, che hanno pareggiato Pixel Watch 4 ricevendo Wear OS 6 su base Android 16, il modello di prima generazione sembra destinato a chiudere la propria carriera con Wear OS 5.1 (su base Android 15).

Google Pixel Watch ha debuttato sul mercato nel 2022 con a bordo la versione 3.5 di Wear OS, basata a suo tempo su Android 11. Nel corso degli anni, poi, lo smartwatch ha ricevuto Wear OS 4 (Android 13), Wear OS 5 (Android 14) e, più recentemente, Wear OS 5.1 (Android 15).

In occasione del rilascio dell’aggiornamento di ottobre 2025 per i Pixel Watch di seconda e terza generazione avevamo sottolineato il fatto che Google dovesse decidere se concedere o meno un regalo di fine carriera al modello di prima generazione.

A quanto pare, al netto di stravolgimenti, ciò non si verificherà. Il supporto software per Google Pixel Watch è garantito ufficialmente “almeno fino a ottobre 2025” e il nuovo aggiornamento rimane proprio su Wear OS 5.1 come il precedente.

La build in distribuzione è la BW1A.251005.003.W1 (sostituisce la BW1A.250605.004 distribuita nel mese di giugno) sia sul modello Bluetooth/Wi-Fi che sul modello LTE dello smartwatch. Le patch di sicurezza rimangono quelle di giugno 2025.

Il primo Pixel Watch quindi è seriamente candidato a non conoscere mai il restyling in salsa Material 3 Expressive, almeno per quanto concerne il sistema operativo: le app, infatti, continueranno ad essere aggiornate tramite il Google Play Store.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Questo nuovo aggiornamento non è accompagnato da un post dedicato sul portale della community ma il team di sviluppo ha già pubblicato le immagini OTA complete sul portale degli sviluppatori. A ogni modo, non appena l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare l’utente attraverso un’apposita notifica.

Nel caso in cui vogliate invece verificare manualmente la disponibilità di un aggiornamento di sistema sugli smartwatch Made by Google, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema”: qualora venisse trovato un aggiornamento, partirà automaticamente il processo di download e installazione che culminerà con il riavvio dello smartwatch. È fondamentale che lo smartwatch abbia una carica residua superiore al 50% e che sia connesso a una rete Wi-Fi.