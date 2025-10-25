Nel corso delle ultime ore, nuovi leak avrebbero gettato luce sull’inizio dei lavori su Xiaomi Pad 9, la nuova serie di tablet della compagnia cinese. A questo si aggiungerebbe poi l’ipotesi di Xiaomi 17 Air, nuovo modello ultrasottile che cavalcherebbe il trend dell’anno, affiancandosi a Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air, presenti già da diverso tempo sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Pad 9: le possibili specifiche tecniche

Non è passato poi molto dal lancio del precedente Xiaomi Pad 8, ma già cominciano a susseguirsi leak e indiscrezioni su Xiaomi Pad 9. Un recente report di XiaomiTime avrebbe suggerito l’inizio dei lavori sulla nuova serie, che dovrebbe verosimilmente includere al suo interno il modello standard, Xiaomi Pad 9, e Xiaomi Pad 9 Pro, di cui sarebbero rispettivamente apparsi i nomi in codice “Erhu” e “Guitar“: non si tratta di una scelta completamente nuova per Xiaomi, che continuerebbe così a utilizzare i nomi degli strumenti musicali per nominare i suoi prossimi dispositivi.

Non conosciamo ancora le specifiche di Xiaomi Pad 9: per fare un rapido confronto, il modello precedente offre un display da 11,2 pollici di diagonale con risoluzione 3,2 K e una frequenza d’aggiornamento da 144 Hz, oltre che il supporto allo standard Dolby Vision e la certificazione TÜV Rheinland per la salvaguardia della salute visiva.

Al suo interno monta infine il chip di Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, alimentato da una batteria da 9200 mAh di capacità con il supporto alla ricarica rapida da 45 W di potenza. Secondo il leak, il lancio della serie Xiaomi Pad 9 è previsto a livello globale, eccezion fatta per il modello Pro che potrebbe non uscire in India.

Xiaomi 17 Air: il lancio è nell’aria?

Sembra che anche Xiaomi voglia salire sul carro degli smartphone ultrasottili, segmento inaugurato quest’anno da Samsung con il suo Galaxy S25 Edge (che non è stato esattamente un successo in termini di vendite): stando alle ultime voci di corridoio provenienti dall’informatore Smart Pikachu, infatti, la compagnia potrebbe presto lanciare Xiaomi 17 Air, che farebbe dunque compagnia al modello standard e a Xiaomi 17 Pro (e fratello maggiore Xiaomi 17 Pro Max), entrambi usciti da pochissimo sul mercato cinese.

Secondo il suo report, il nuovo modello ultrasottile dovrebbe presentare un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e sensore principale della fotocamera da 200 megapixel, di cui nemmeno Xiaomi 17 Pro Max è attualmente dotato. Tra le caratteristiche salienti troviamo anche un possibile supporto alla eSIM, similmente a quanto abbiamo visto qualche settimana fa con iPhone Air.

Tutto sarà alimentato probabilmente da una batteria da circa 5000 mAh di capacità, compromesso dovuto all’esiguo spessore del modello, che si aggirerà indicativamente sui 6 millimetri o poco meno: per fare un rapido confronto, Xiaomi 17 Pro Max monta una batteria da 7500 mAh di capacità, racchiusa all’interno dei suoi 8 millimetri spessore.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di rumor e indiscrezioni che dovranno necessariamente trovare una conferma ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.