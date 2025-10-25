Continuiamo a seguire con grande interesse l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni o modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.
Nelle scorse ore, come frutto di tale lavoro, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.31.13.
WhatsApp Beta migliora la gestione della memoria
Tra le novità in fase di sviluppo ne troviamo anche una pensata dal team del servizio di messaggistica per consentire agli utenti di gestire lo spazio di archiviazione direttamente dall’interfaccia della chat.
Grazie alla versione 2.25.31.13 beta per Android abbiamo la possibilità di scoprire come funzionerà tale novità:
Ad alcuni utenti beta è stata offerta la possibilità di provare una funzionalità che consente loro di gestire lo spazio di archiviazione navigando nella schermata informativa della chat (è possibile accedere a una panoramica completa di tutti i file condivisi nelle varie conversazioni, ordinati in ordine decrescente di dimensione).
Si tratta dello strumento già disponibile nelle impostazioni di archiviazione dell’app, grazie al quale gli utenti possono rivedere ed eliminare file multimediali di grandi dimensioni per liberare spazio.
Questa scorciatoia rende più semplice l’identificazione rapida degli elementi più grandi che potrebbero influire sulla capacità di archiviazione del dispositivo direttamente dalla schermata informativa della chat e incoraggia una manutenzione regolare.
Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.
