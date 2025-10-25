Il momento giusto per acquistare un Google Pixel è finalmente arrivato. Trovare uno smartphone con il processore Tensor G4, fotocamere intelligenti e ben 7 anni di aggiornamenti garantiti a meno di 400€ non è estremamente facile. Eppure, Google Pixel 9a rompe questa regola grazie a un’offerta imperdibile riservata ai membri del club MediaWorld, che lo porta a un prezzo mai visto prima. Questo dispositivo eredita molte delle caratteristiche dei fratelli maggiori, posizionandosi come una delle scelte più intelligenti nella fascia media, soprattutto quando il prezzo scende così drasticamente. Analizziamo nel dettaglio questo dispositivo e l’incredibile promozione in corso.

Google Pixel 9a: Tensor G4 e longevità garantita

Google Pixel 9a si presenta come un concentrato di tecnologia e intelligenza artificiale, pensato per durare nel tempo. Il cuore pulsante è il chip Google Tensor G4, lo stesso processore che alimenta i modelli di punta, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Questa combinazione assicura prestazioni reattive e scattanti, capaci di gestire senza problemi l’uso quotidiano, il multitasking e anche sessioni di gaming. L’esperienza utente è fluida, priva di lag e ottimizzata per sfruttare al massimo le potenzialità del software.

Il display è un pannello P-OLED Actua da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che garantisce animazioni fluide e un’ottima visibilità anche all’aperto grazie a un picco di luminosità di 2700 nits. Il tutto è protetto dal resistente Corning Gorilla Glass 3. Un altro punto di forza è l’autonomia: la batteria da 5100 mAh permette di arrivare a fine giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre, il dispositivo vanta la certificazione IP68 contro acqua e polvere, una caratteristica solitamente riservata a smartphone di fascia superiore.

Il vero valore aggiunto, però, risiede nel software. Google Pixel 9a arriva con Android 15 e la promessa di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza. Questo significa avere un telefono sempre aggiornato, sicuro e dotato delle ultime funzionalità AI di Google, come Magic Editor per le foto, Gomma Magica Audio per i video e un’affidabilità fotografica che ha pochi rivali: basta puntare e scattare per ottenere risultati eccellenti in quasi ogni condizione di luce.

Offerta che lo porta a uno dei prezzi più bassi di sempre

Questa promozione rende Google Pixel 9a un vero e proprio best-buy. L’offerta è disponibile esclusivamente da MediaWorld ed è riservata ai possessori della tessera MW Club. Il prezzo di listino dello smartphone è di 549€, ma grazie a questa iniziativa è possibile acquistarlo all’incredibile cifra di 385,13€. Si tratta di un’opportunità eccezionale che permette di ottenere un risparmio netto di 163,87€, con uno sconto effettivo di quasi il 30% sul prezzo originale.

L’offerta riguarda il modello da 128 GB nella colorazione Nero Ossidiana. Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto Per chi cerca un dispositivo performante, con un software longevo e un comparto fotografico affidabile, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

