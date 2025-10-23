Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolarissimo servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e modifiche all’interfaccia e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così, come frutto di tale incessante lavoro, nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.31.10.

Una gradita novità introdotta con l’ultima beta di WhatsApp

Pare che tra gli obiettivi del team di sviluppatori di WhatsApp vi sia anche quello di offrire agli utenti un modo migliore per rivedere le foto e i video attraverso un’interfaccia riprogettata, offrendo un’esperienza più fluida.

Grazie alla versione 2.25.31.10 beta per Android scopriamo che il servizio di messaggistica sta implementando una funzionalità che consente agli utenti di filtrare i propri file multimediali.

In pratica, ad alcuni utenti beta è stata offerta la possibilità di provare una versione riprogettata della sezione “Media, Link e Documenti” nella schermata informativa della chat, caratterizzata da una panoramica più chiara di tutti i contenuti condivisi all’interno di una conversazione e con alcuni filtri per semplificare la ricerca dei contenuti.

I filtri consentono di visualizzare rapidamente le foto, i video, i documenti, i link e anche gli adesivi, che vengono così aggiunti ai contenuti multimediali.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova interfaccia sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

