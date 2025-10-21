Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità o modifiche grafiche, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.31.5.

WhatsApp Beta prepara un’importante novità

Nei mesi scorsi gli sviluppatori hanno iniziato ad introdurre una funzionalità per limitare il numero di messaggi broadcast che gli utenti possono inviare nell’arco del mese e pare che il team del servizio di messaggistica abbia in programma di implementare ulteriori controlli sull’invio di messaggi nelle nuove chat, rendendo meno frequenti le comunicazioni indesiderate.

Grazie alla versione 2.25.31.5 beta per Android, infatti, scopriamo che gli sviluppatori stanno lavorando a una funzionalità che limita l’invio di messaggi nelle nuove chat senza risposta.

L’obiettivo del team di WhatsApp è quello di ridurre lo spam e i messaggi indesiderati, mantenendo allo stesso tempo una comunicazione più equilibrata e responsabile.

Una volta disponibile, questo limite si applicherà sia ai privati ​​che alle aziende che cercheranno di inviare messaggi a persone da cui non hanno ricevuto risposta. Gli utenti riceveranno apposite notifiche quando si avvicinano o raggiungono il limite mensile (che potranno monitorare direttamente dalle impostazioni dell’app).

Il team di WhatsApp sta inoltre sviluppando un’opzione per gli utenti che hanno bisogno di inviare un numero maggiore di nuovi messaggi ogni mese: tramite un modulo dedicato, avranno la possibilità di richiedere un’eccezione al limite selezionando il motivo dell’aumento di attività.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

