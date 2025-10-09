A pochi giorni dall’annuncio della data di lancio di OxygenOS 16, OnePlus ha annunciato l’apertura del programma Open Beta per la prossima versione dell’interfaccia personalizzata, basata su Android 16.

In attesa della presentazione, che avverrà il 16 ottobre 2025, gli utenti possono quindi provare in anteprima la prossima versione della OxygenOS su alcuni degli smartphone flagship più recenti dell’azienda. Fanno però discutere due elementi: il programma è attualmente limitato a un solo mercato (spoiler, niente Europa) e per accedervi è necessario “passare” un questionario di candidatura. Scopriamo tutti i dettagli.

Con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di OxygenOS 16, il team di OnePlus ha annunciato l’apertura del programma Open Beta con cui gli utenti potranno testare in anteprima, sul loro smartphone del produttore cinese, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata.

Siamo incredibilmente entusiasti di condividere qualcosa che aspettavamo di annunciare da un po’: l’ Open Beta Test per OxygenOS 16 è ufficialmente qui!

Questo segna il prossimo grande passo nell’evoluzione di OxygenOS, che continua a spingere prestazioni, design e fluidità verso nuovi livelli. Con ogni versione, abbiamo imparato dai vostri feedback, dalle vostre idee e dalle vostre esperienze, e questa Open Beta è un’ulteriore opportunità per voi di provare OOS16 per un ultimo giro di prova prima del suo debutto pubblico!

Grazie all’Open Beta Test (OBT) , sarai tra i primi a esplorare OxygenOS 16 subito dopo il lancio, a provare le sue nuove funzionalità e a condividere le tue opinioni direttamente con il team. La tua partecipazione ci aiuta a perfezionare il sistema, a correggere tempestivamente eventuali bug e a garantire che la versione finale sia davvero costruita attorno a te, la nostra community.