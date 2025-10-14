Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono sempre più popolari nel mondo mobile e nelle scorse ore sul Google Play Store è sbarcata una nuova soluzione targata OpenAI: stiamo parlando dell’applicazione Sora per Android.

Si tratta di un’app dedicata a coloro che desiderano sfruttare le potenzialità offerte dall’IA generativa per “lavorare” i propri contenuti multimediali con tutta una serie di strumenti e con la garanzia di risultati che hanno nel realismo uno dei propri punti di forza più importanti.

L’app Sora di OpenAI è arrivata su Android

Così come viene spiegato dal team di sviluppatori di OpenAI, Sora è un’app creativa che trasforma i testi e le immagini in video realistici con audio, sfruttando le più recenti innovazioni di questa popolare software house: in pratica, con una singola frase gli utenti possono arrivare a realizzare una scena cinematografica, un cortometraggio anime o un remix del video di un amico.

Tra le principali caratteristiche dell’app Sora troviamo la possibilità di creare video in pochi secondi (sono sufficienti un suggerimento o un’immagine per generare un video completo con audio ispirato dalla propria immaginazione), il tutto senza trascurare l’aspetto social (è possibile condividere i contenuti creati con gli amici e sfruttare i contributi della community).

Ed ancora, gli utenti potranno personalizzare i contenuti da creare attraverso vari stili (cinematografico, animato, fotorealistico, cartoon o completamente surreale) e cambiandone gli elementi principali, come i personaggi, l’atmosfera e le scene oppure ampliando la storia.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova applicazione di OpenAI, potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: