Dimenticatevi i soliti smartphone economici, tutti uguali e anonimi. CMF Phone 1 arriva per rompere gli schemi con un design unico e personalizzabile, e oggi lo fa anche con un prezzo che riscrive le regole del mercato. Grazie a un’offerta lampo su AliExpress, questo dispositivo scende a una cifra imperdibile, diventando un’occasione imperdibile per chi cerca stile e sostanza senza svuotare il portafoglio. L’occasione è la Giornata del Brand, un evento AliExpress che porta il prezzo di questo smartphone a un minimo storico assoluto, rendendolo uno dei migliori acquisti possibili nella sua fascia di prezzo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

CMF Phone 1: design iconico e prestazioni inaspettate

CMF Phone 1 si distingue immediatamente per il suo design. L’approccio di CMF, brand satellite di Nothing, è chiaro: offrire un’estetica ricercata anche nella fascia bassa. Il dispositivo vanta una scocca posteriore intercambiabile, fissata con viti a vista, che permette una personalizzazione senza precedenti. Questa modularità non è solo estetica ma funzionale, con un foro filettato per agganciare accessori come tracolle o supporti.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7300 5G, realizzato con un processo produttivo a 4 nm. Questo chipset offre prestazioni nettamente superiori rispetto ai soliti SoC che affollano questa fascia di prezzo, garantendo fluidità, reattività e un’ottima efficienza energetica. Ad affiancarlo troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

Il display è un altro punto di forza: un pannello Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz e una luminosità di picco di 2000 nits, che assicura una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. L’esperienza d’uso è arricchita da Nothing OS 2.6, basato su Android 14, un’interfaccia pulita, priva di bloatware e con uno stile grafico minimalista inconfondibile. L’azienda garantisce 2 major update di Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : Super AMOLED 6,67″ 120Hz, 2000 nits

: Super AMOLED 6,67″ 120Hz, 2000 nits Processore : MediaTek Dimensity 7300 5G (4nm)

: MediaTek Dimensity 7300 5G (4nm) Memoria : 8 GB RAM / 128 GB storage (espandibile)

: 8 GB RAM / 128 GB storage (espandibile) Fotocamera Principale : Sensore Sony da 50 MP

: Sensore Sony da 50 MP Fotocamera Frontale : 16 MP

: 16 MP Batteria : 5000 mAh con ricarica rapida a 33W

: 5000 mAh con ricarica rapida a 33W Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Sistema Operativo: Nothing OS 2.6 (Android 14)

L’autonomia è garantita da una generosa batteria da 5000 mAh, che permette di coprire fino a due giorni di utilizzo moderato. La ricarica rapida a 33W consente di ottenere il 50% di carica in circa 20 minuti. È importante segnalare l’unica vera mancanza di questo dispositivo: l’assenza del modulo NFC per i pagamenti contactless.

L’offerta su AliExpress che lo rende imperdibile

Questa promozione trasforma il CMF Phone 1 in un vero e proprio best buy. Disponibile su AliExpress in occasione della Giornata del Brand, il prezzo di listino di 219€ crolla drasticamente. Per ottenere lo sconto massimo, è sufficiente applicare il codice coupon ITBS12 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento.

Il prezzo finale scende così a soli 125,99€, una cifra eccezionale per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche e questo design. Si tratta di un risparmio netto di oltre 90€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto effettivo di oltre il 42%. L’offerta su AliExpress riguarda la versione globale del CMF Phone 1 nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, disponibile nelle colorazioni Orange e Black. Per darvi un metro di paragone, lo stesso dispositivo è attualmente in vendita su Amazon a circa 164€, a dimostrazione della convenienza di questa specifica offerta.

È fondamentale agire in fretta, poiché la promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento delle scorte disponibili. La spedizione e le relative tempistiche possono variare in base al magazzino di partenza, ma a questo prezzo l’attesa è più che giustificata.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

