Chi acquista un dispositivo Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti costanti e funzionalità esclusive.

Un esempio di questo supporto software è rappresentato dall’applicazione Samsung Food, che di recente è stata protagonista di un’importante riprogettazione per i tablet e gli smartphone pieghevoli e che ora riceve un aggiornamento che rende più semplice la modifica delle ricette e mette una funzionalità premium a disposizione di tutti.

Samsung Food si aggiorna con qualche novità

Con la versione 2.50.0 di Samsung Food viene introdotto un aggiornamento significativo per la funzione “Crea Ricette”, con inclusa un’opzione di completamento automatico per gli ingredienti (consente di risparmiare tempo e semplificare la creazione delle ricette, in quanto suggerisce in modo automatico i nomi degli ingredienti durante la digitazione).

Ed ancora, il colosso coreano ha anche aggiunto un nuovo editor di passaggi per modificare le istruzioni di cottura, ha reso l’interfaccia utente più semplice (ciò rende la modifica delle istruzioni più rapida) e ha risolto 11 bug, migliorando nel complesso l’esperienza di utilizzo offerta dall’applicazione.

Infine, in seguito a questo aggiornamento, la funzionalità Obiettivi di Salute è ora gratuita per tutti: grazie ad essa gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri obiettivi calorici e confrontarli con le loro ricette per vedere se possono essere di aiuto per rimanere entro i limiti calorici desiderati.

