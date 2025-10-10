Continua la distribuzione della One UI 8 basata su Android 16 in casa Samsung, in questi giorni concentrata soprattutto su fascia media e bassa: il produttore sud-coreano ha infatti rilasciato la nuova versione per Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A15 5G, Galaxy M54, Galaxy M16 e Galaxy XCover 7. Vediamo le novità.

Novità aggiornamenti Android 16 per Samsung Galaxy A17 5G, A16 5G e A15 5G

Il rollout di Android 16 e One UI 8 prosegue sui dispositivi Samsung, con una rapidità superiore rispetto a quanto preventivato e anticipato nelle varie tabelle di marcia. Dopo gli avvistamenti a partire dalla Corea, l’aggiornamento inizia a farsi vedere in Italia e in Europa su Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G e Galaxy A15 5G, con i modelli 4G che probabilmente seguiranno nel giro di qualche giorno.

In distribuzione ci sono i firmware A176BXXU2BYID (A17 5G), A166BXXU4CYI8 (A16 5G) e A156BXXU7DYIA (A15 5G), che richiedono download consistenti (intorno ai 2 GB o poco più). Come previsto, le novità sui modelli della serie Galaxy A (in particolare su quelli di fascia medio-bassa e bassa) non sono numerose come quelle viste sulle serie Galaxy S e Galaxy Z di fascia alta (niente Now Brief e funzioni Galaxy AI avanzate, ad esempio), ma ne abbiamo comunque parecchie, tra perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, maggiori possibilità di personalizzazione (per la schermata di blocco e non solo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Una volta ultimata l’installazione è consigliabile passare da Galaxy Store e Google Play Store per procedere all’aggiornamento delle varie app. Su Galaxy A16 5G e A15 5G, insieme alla One UI 8 sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2025 (su Galaxy A17 5G erano già presenti): come abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung, offrono la correzione a più di 80 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (riguardanti più da vicino i dispositivi Samsung).

Novità aggiornamenti Android 16 per Samsung Galaxy M54, M16 e XCover 7

Aggiornamento a One UI 8 e Android 16 in distribuzione anche per Samsung Galaxy M54, Galaxy M16 e Galaxy XCover 7. I tre smartphone stanno accogliendo l’update a partire da alcuni Paesi dell’Asia meridionale e del sud-est asiatico, tra cui India, Malesia, Filippine e Vietnam.

In rollout ci sono i firmware M546BXXU9EYI4 (M54), M166PODM3CYI9 (M16) e G556BXXUBDYIA (XCover 7), che richiedono un download intorno ai 2 GB. Le novità sono sostanzialmente le stesse già citate nel paragrafo precedente: troviamo miglioramenti alla fluidità, qualche cambiamento nell’interfaccia, maggiori possibilità di personalizzazione, rinnovamenti per alcune delle principali app di Samsung e non solo.

Anche qui sono state integrate le patch di sicurezza di settembre 2025, che vanno a correggere più di 80 vulnerabilità in tutto (considerando sia CVE sia SVE).

Come aggiornare Samsung Galaxy A17 5G, A16 5G, A15 5G, M54, M16 e XCover 7

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 8 sul vostro Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A15 5G, Galaxy M54, Galaxy M16 e Galaxy XCover 7 potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.