Il momento giusto per dire addio a mocio e aspirapolvere tradizionali è arrivato. In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, un dispositivo di fascia alta come Tineco Floor One S7 Stretch Ultra raggiunge il suo minimo storico, diventando un’opportunità eccezionale per chiunque desideri una pulizia domestica più rapida, profonda ed efficiente. Questo prodotto Tineco, che unisce aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, è noto per le sue prestazioni e le sue tecnologie innovative, ma il prezzo di listino lo ha sempre reso un investimento importante. L’offerta attuale cambia completamente le carte in tavola, rendendolo accessibile come mai prima d’ora. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo trasformano in un vero affare a questo prezzo.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: tecnologia e design al servizio della pulizia

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra non è una semplice lavapavimenti, ma un sistema di pulizia intelligente progettato per semplificare la vita. La sua caratteristica più distintiva è la capacità di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, rimuovendo sia lo sporco secco come polvere e briciole, sia quello umido come macchie e liquidi versati. Tutto questo avviene in modo automatico grazie al sensore intelligente iLoop, che rileva il livello di sporco e adatta in tempo reale la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, ottimizzando così l’efficacia e l’autonomia.

Il design “Stretch” è un altro punto di forza cruciale: il corpo macchina può reclinarsi fino a 180°, appiattendosi quasi completamente per raggiungere con facilità gli spazi più difficili, come sotto letti, divani e mobili bassi (richiede un’altezza libera di soli 13 cm). La spazzola è progettata per una pulizia quasi totale lungo i bordi, lasciando un margine non coperto di appena 0,5 cm, e integra il sistema DualBlock Anti-Tangle, un pettine che previene l’aggrovigliarsi di peli e capelli sul rullo. Una volta terminata la pulizia, la base di ricarica attiva il ciclo di autopulizia FlashDry, che non solo lava il rullo con acqua pulita, ma lo asciuga con un getto d’aria calda a 85°C, eliminando umidità, muffe e cattivi odori.

Le specifiche tecniche completano un quadro di eccellenza:

Autonomia: Fino a 50 minuti di utilizzo continuo, sufficienti per pulire abitazioni di medie e grandi dimensioni.

Fino a di utilizzo continuo, sufficienti per pulire abitazioni di medie e grandi dimensioni. Serbatoi: Serbatoio dell’acqua pulita da 1 litro e dell’acqua sporca da 0,72 litri , per sessioni di pulizia senza interruzioni.

Serbatoio dell’acqua pulita da e dell’acqua sporca da , per sessioni di pulizia senza interruzioni. Display: Un ampio display LED circolare fornisce in tempo reale tutte le informazioni utili, dallo stato della batteria al livello di sporco rilevato.

Un ampio fornisce in tempo reale tutte le informazioni utili, dallo stato della batteria al livello di sporco rilevato. Connettività: L’app Tineco Life permette di monitorare lo stato del dispositivo, ricevere notifiche e personalizzare le modalità di pulizia.

L’app permette di monitorare lo stato del dispositivo, ricevere notifiche e personalizzare le modalità di pulizia. Dotazione: La confezione è ricchissima e include tre rulli, due filtri e due flaconi di detergente Tineco.

Per ulteriori dettagli: Recensione Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Un’offerta prime da non lasciarsi sfuggire

L’occasione per acquistare Tineco Floor One S7 Stretch Ultra a un prezzo imbattibile è offerta dalla Festa delle Offerte Prime di Amazon. Il prezzo di listino, fissato a 599€, viene drasticamente ridotto, portando questo gioiello tecnologico a una cifra molto più accessibile. L’offerta prevede un prezzo base di soli 379€, che rappresenta già di per sé un risparmio notevole di 220€, pari a uno sconto del 37%.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Per rendere l’affare ancora più irresistibile, è possibile applicare il codice sconto TINECOPBDD direttamente al momento del checkout. Questo coupon garantisce un ulteriore ribasso del 5% sul prezzo già scontato. Di conseguenza, il prezzo finale del Tineco Floor One S7 Stretch Ultra scende all’incredibile cifra di 360,05€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che difficilmente si ripeterà. L’offerta è disponibile esclusivamente su Amazon ed è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento delle scorte disponibili, come consueto per gli eventi Prime.

