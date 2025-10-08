Il momento giusto per cambiare televisore è arrivato, ma bisogna agire in fretta. Questa Xiaomi TV con Mini LED da 55 pollici crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, un’occasione imperdibile per chi cerca una qualità visiva di fascia alta senza svuotare il portafoglio. Stiamo parlando di una Google TV da 55 pollici con tecnologia Mini LED, refresh rate a 144Hz e un picco di luminosità notevole, il tutto a un prezzo che normalmente si associa a modelli con caratteristiche tecniche decisamente inferiori. L’offerta è legata alla Festa delle Offerte Prime e ha le ore contate, dato che scadrà esattamente a mezzanotte. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo televisore un vero e proprio affare.

Xiaomi TV S Mini LED 55: un concentrato di tecnologia per immagini e gaming

Il cuore pulsante di Xiaomi TV S Mini LED 55 è il suo pannello QD-Mini LED da 54,6 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Questa tecnologia, supportata da ben 308 zone di local dimming, permette di ottenere neri profondi e un contrasto dinamico elevatissimo (12.000.000:1), gestendo la retroilluminazione con una precisione chirurgica. La luminosità di picco di 1200 nits garantisce una visione eccellente dei contenuti HDR, supportati pienamente grazie alla compatibilità con Dolby Vision. Anche la resa cromatica è di altissimo livello, con una copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3 e un pannello a 10 bit in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori.

Gli appassionati di gaming troveranno in questo modello un alleato perfetto. La frequenza di aggiornamento nativa di 144Hz assicura una fluidità d’immagine eccezionale, ideale per sfruttare al massimo le console di nuova generazione e il PC gaming. A gestire il tutto troviamo il processore MediaTek Pentonic 700, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. L’esperienza utente è affidata al sistema operativo Google TV, che offre un’interfaccia intuitiva, veloce e l’accesso a tutte le principali piattaforme di streaming. Il comparto audio non è da meno, con il supporto a Dolby Atmos per un suono tridimensionale e immersivo.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display: 55″ QD-Mini LED, 4K UHD

55″ QD-Mini LED, 4K UHD Luminosità: 1200 nits (picco)

1200 nits (picco) Refresh Rate: 144Hz

144Hz Local Dimming: 308 zone

308 zone Processore: MediaTek Pentonic 700

MediaTek Pentonic 700 Memoria: 3 GB RAM, 32 GB storage

3 GB RAM, 32 GB storage Sistema Operativo: Google TV

Google TV Supporto HDR: Dolby Vision

Dolby Vision Audio: Dolby Atmos

L’offerta prime da non perdere

L’occasione è una di quelle da segnare in rosso, ma con una scadenza imminente. In occasione della Festa delle Offerte Prime, Xiaomi TV S Mini LED 55 è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 385,99€, con un crollo netto rispetto al prezzo di listino di 499,90€. Il risparmio è di oltre 110€, corrispondente a uno sconto di circa il 23%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che lo posiziona come un best-buy assoluto nella sua categoria.

L’offerta è valida esclusivamente per gli iscritti al programma Amazon Prime e, come anticipato, terminerà improrogabilmente alla mezzanotte di oggi. Data l’eccezionalità del prezzo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi è consigliabile procedere all’acquisto senza indugi per non perdere questa fantastica opportunità. La spedizione è ovviamente gratuita e veloce per tutti i clienti Prime.

