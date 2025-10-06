Cambia il nome, ma rimane la sostanza: anche nel 2025 abbiamo un secondo evento promozionale in stile Amazon Prime Day: mancano poche ore infatti al video del ] Prime Day d’autunno, che Amazon preferisce chiamare Festa delle Offerte Prime, che come sappiamo si terrà solamente due giorni: 7 e 8 ottobre, con partenza degli sconti proprio alla mezzanotte a cavallo tra il 6 e il 7 ottobre. Consigliassimo dunque restare svegli questa notte per non perersi le offerte migliori, che potrebbe esaurirsi prima della mattinata. Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Amazon ha già confermato e comunicato in via ufficiale che il secondo grande evento dell’anno dedicato alle offerte, la Festa delle Offerte Prime, si terrà in due giorni, dalle 00:00 del 7 ottobre, fino alle 23:59:59 dell’8 ottobre, e pure in questa circostanza l’accesso alle offerte sarà riservato in via esclusiva ai clienti Amazon Prime. Se non siete iscritti ad Amazon Prime potete farlo ora direttamente da questa pagina; se avete tra i 18 e i 22 anni, oppure siete studenti, avete diritto ad una prova gratuita di Amazon Prime di 90 giorni, altrimenti per i clienti già registrati c’è una prova gratuita di 30 giorni, mentre per i nuovi iscritti (salvo cambiamenti) c’è una prova di 7 giorni al simbolico prezzo di 0,49€.

Offerte esclusive Prime di Amazon: info sull’evento

Come anticipato, la formula scelta per la Festa delle Offerte Prime è esattamente la stessa del Prime Day e l’evento avrà portata globale, più precisamente saranno 19 i Paesi coinvolti, ovvero: Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.

Le offerte prenderanno il via allo scoccare della mezzanotte del primo giorno e continueranno fino alla mezzanotte del secondo giorno. Questo vuol dire che i clienti abbonati ad Amazon Prime potranno muoversi in largo anticipo per lo shopping natalizio, approfittando di una tornata di offerte ancora prima del Black Friday e del Cyber Monday.

Il colosso dello shopping online ha parlato di centinaia di migliaia di offerte in 48 ore, con il vantaggio di avere accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come ad esempio Samsung, Google, Dreame, Miele, una selezione di prodotti a marchio Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Tra le categorie di prodotti che saranno coinvolte nelle offerte dell’evento figurano elettronica, moda, casa, cucina, articoli per animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Come trovare le migliori offerte della Festa Prime

I vantaggi di Amazon Prime

Questa nuova iniziativa rappresenta solo l’ennesimo beneficio riservato ai clienti dotati di una sottoscrizione ad Amazon Prime e costituisce forse un modo per farsi perdonare degli aumenti dei prezzi di un paio di anni fa (in Italia, si è passati da 3,99 a 4,99 euro al mese, o da 36 a 49,99 euro all’anno; anche il piano dedicato agli studenti aumenta e passa da 1,99 a 2,49 euro al mese oppure da 18 a 24,95 euro all’anno).

Va detto che, al netto delle proteste legate ai rincari, il prezzo dell’abbonamento Prime in Italia è ancora ampiamente giustificato e anzi tutt’altro che esorbitante, se si tiene conto di tutto quello che offre. Tra gli altri benefici dell’abbonamento, meritano di essere ricordati: le consegne gratuite su tutti gli ordini, le consegne in 1 ora (dove disponibile), i contenuti in streaming di Amazon Prime Video e la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League), Amazon Music (con 2 milioni di brani), Twitch Prime, spazio illimitato per le foto su Amazon Photos, Prima prova Prime, dopo paga (per gli articoli di abbigliamento e calzature) e altri vantaggi.

Offerte esclusive Prime di Amazon

