La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta per partire, ma sul sito sono già disponibili diverse proposte anticipate: tra queste quelle di Dreame, che toccano diversi prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona. Gli sconti riguardano Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete, H15 Pro Heat e tanti altri prodotti, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e prodotti per lo styling. Scopriamoli insieme.

Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete e H15 Pro Heat spiccano tra le offerte Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon non è ancora iniziata, ma se state cercando un prodotto per la pulizia della casa potete già approfittare di numerose proposte firmate Dreame. Tra gli sconti più intriganti già disponibili troviamo Dreame H12 Pro FlexReach, Dreame X50 Ultra Complete e Dreame H15 Pro Heat, tutti prodotti pensati sia per aspirare sia per lavare i pavimenti, in modo più o meno autonomo.

Dreame H12 Pro FlexReach

Dreame H12 Pro FlexReach è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e che si distingue per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza fatica.

Tra i punti di forza spicca la sua capacità di adattarsi alle varie necessità di pulizia. Propone un design con snodo a 180°, che semplifica il raggiungimento degli spazi più angusti, come le zone sotto mobili o tavoli, e una spazzola che grazie alla sua conformazione ottimizzata riesce a pulire rasente alle pareti, eliminando quel fastidioso alone di sporco che spesso rimane negli angoli più complicati.

Il sistema di aspirazione assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi grazie alla potenza fino a 18.000 Pa. L’aspirazione e il lavaggio avvengono nello stesso momento, accorciando i tempi di pulizia. La spazzola rotante è stata concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, e garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su tante tipologie di pavimenti, dal parquet alle mattonelle. H12 Pro FlexReach include anche un sistema di autopulizia intelligente: basta collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico.

Dreame H12 Pro FlexReach viene proposto in queste ore in offerta su Amazon a 259 euro invece di 449.

Dreame X50 Ultra Complete

L’offerta riguardante Dreame X50 Ultra Complete potrebbe invece fare al caso vostro se state cercando un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti. In questa configurazione “Complete”, include una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione, tra panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e spazzole principali.

La potenza di aspirazione arriva fino a 20.000 Pa, con la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm. La torretta laser retrattile consente al robot di muoversi anche sotto i mobili più bassi, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli.

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame X50 Ultra Complete

Integra una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.

Dreame X50 Ultra Complete ha un prezzo consigliato di 1499 euro, ma in queste ore potete portarlo a casa in offerta su Amazon a 999 euro.

Dreame H15 Pro Heat

Torniamo sugli aspirapolvere con Dreame H15 Pro Heat, un modello senza fili che combina le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo (come suggerito dal nome stesso). Si tratta della scopa elettrica ideale per affrontare le macchie più tenaci e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti.

Sfrutta l’acqua riscaldata fino a 85°C per la pulizia: questo consente di sciogliere con efficacia sporco e grasso, per un’azione pulente superiore rispetto ai modelli tradizionali. Oltre a questo, offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa e una spazzola rotante con tecnologia TangleCut (con lamelle che tagliano capelli e peli per evitare grovigli).

Per approfondire: La nostra recensione di Dreame H15 Pro Heat

Per raggiungere i punti più difficili può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach, che permette alla spazzola di raggiungere le zone più attaccate alle pareti. Offre un’autonomia fino a 70 minuti in modalità silenziosa e circa 20 minuti in modalità acqua calda. Dopo l’utilizzo, la base di ricarica effettua un lavaggio della spazzola con acqua a 100°C, assicurando una disinfezione profonda, facendogli seguire un ciclo di asciugatura rapida a 90°C (5 minuti).

Dreame H15 Pro Heat è disponibile in queste ore in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699.

Le altre offerte anticipate di Dreame su Amazon

Come detto più su, gli sconti Dreame a disposizione su Amazon non si fermano ai prodotti che abbiamo visto finora. Sul sito sono disponibili tante altre offerta che coinvolgono sia la pulizia della casa sia la cura della persona.

Informazione Pubblicitaria