La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta per partire, ma sul sito sono già disponibili diverse proposte anticipate: tra queste quelle di Dreame, che toccano diversi prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona. Gli sconti riguardano Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete, H15 Pro Heat e tanti altri prodotti, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e prodotti per lo styling. Scopriamoli insieme.
Dreame H12 Pro FlexReach, X50 Ultra Complete e H15 Pro Heat spiccano tra le offerte Amazon
La Festa delle Offerte Prime di Amazon non è ancora iniziata, ma se state cercando un prodotto per la pulizia della casa potete già approfittare di numerose proposte firmate Dreame. Tra gli sconti più intriganti già disponibili troviamo Dreame H12 Pro FlexReach, Dreame X50 Ultra Complete e Dreame H15 Pro Heat, tutti prodotti pensati sia per aspirare sia per lavare i pavimenti, in modo più o meno autonomo.
Dreame H12 Pro FlexReach
Dreame H12 Pro FlexReach è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e che si distingue per la sua adattabilità e per le funzionalità ideate per una pulizia profonda e senza fatica.
Tra i punti di forza spicca la sua capacità di adattarsi alle varie necessità di pulizia. Propone un design con snodo a 180°, che semplifica il raggiungimento degli spazi più angusti, come le zone sotto mobili o tavoli, e una spazzola che grazie alla sua conformazione ottimizzata riesce a pulire rasente alle pareti, eliminando quel fastidioso alone di sporco che spesso rimane negli angoli più complicati.
Il sistema di aspirazione assicura la rimozione efficace di detriti, polvere e fluidi grazie alla potenza fino a 18.000 Pa. L’aspirazione e il lavaggio avvengono nello stesso momento, accorciando i tempi di pulizia. La spazzola rotante è stata concepita per catturare sia lo sporco asciutto che quello bagnato, e garantisce una copertura ideale e un lavaggio profondo su tante tipologie di pavimenti, dal parquet alle mattonelle. H12 Pro FlexReach include anche un sistema di autopulizia intelligente: basta collocare l’apparecchio sulla sua base per avviare un ciclo di pulizia della spazzola, che viene risciacquata e asciugata in automatico.
Dreame H12 Pro FlexReach viene proposto in queste ore in offerta su Amazon a 259 euro invece di 449.
Dreame X50 Ultra Complete
L’offerta riguardante Dreame X50 Ultra Complete potrebbe invece fare al caso vostro se state cercando un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti. In questa configurazione “Complete”, include una ricca fornitura di componenti di ricambio nella confezione, tra panni per i mop rotanti, filtri dell’aria, sacchetti per la polvere, detergente liquido, spazzole laterali e spazzole principali.
La potenza di aspirazione arriva fino a 20.000 Pa, con la capacità di superare dislivelli e impedimenti alti fino a 6 cm. La torretta laser retrattile consente al robot di muoversi anche sotto i mobili più bassi, e può contare sull’intelligenza artificiale e su un sistema che gli permette di individuare ed evitare gli ostacoli.
Integra una doppia spazzola centrale con sistema HyperStream, che impedisce la formazione di grovigli di peli e capelli, la tecnologia ProLeap, che solleva l’aspirapolvere e permette di superare le soglie, e AceClean DryBoard, vassoio per il lavaggio dei mop che si pulisce automaticamente.
Dreame X50 Ultra Complete ha un prezzo consigliato di 1499 euro, ma in queste ore potete portarlo a casa in offerta su Amazon a 999 euro.
Dreame H15 Pro Heat
Torniamo sugli aspirapolvere con Dreame H15 Pro Heat, un modello senza fili che combina le funzionalità di un aspirapolvere per solidi e liquidi con l’efficacia del lavaggio a caldo (come suggerito dal nome stesso). Si tratta della scopa elettrica ideale per affrontare le macchie più tenaci e il grasso incrostato, assicurando una profonda sanificazione dei pavimenti.
Sfrutta l’acqua riscaldata fino a 85°C per la pulizia: questo consente di sciogliere con efficacia sporco e grasso, per un’azione pulente superiore rispetto ai modelli tradizionali. Oltre a questo, offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa e una spazzola rotante con tecnologia TangleCut (con lamelle che tagliano capelli e peli per evitare grovigli).
Per raggiungere i punti più difficili può contare sull’estensione di 180° e sul braccio robotico AI GapFree DescendReach, che permette alla spazzola di raggiungere le zone più attaccate alle pareti. Offre un’autonomia fino a 70 minuti in modalità silenziosa e circa 20 minuti in modalità acqua calda. Dopo l’utilizzo, la base di ricarica effettua un lavaggio della spazzola con acqua a 100°C, assicurando una disinfezione profonda, facendogli seguire un ciclo di asciugatura rapida a 90°C (5 minuti).
Dreame H15 Pro Heat è disponibile in queste ore in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699.
Le altre offerte anticipate di Dreame su Amazon
Come detto più su, gli sconti Dreame a disposizione su Amazon non si fermano ai prodotti che abbiamo visto finora. Sul sito sono disponibili tante altre offerta che coinvolgono sia la pulizia della casa sia la cura della persona.
-20%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-15%
DREAME L50 Pro Ultra Robot aspirapolvere lavapavimenti, auto-svuotamento e pulizia dei moci, rilevamento ostacoli, navigazione a 360°, aspirazione da 19.500 Pa, doppia spazzola antigroviglio
-28%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23 kPa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-23%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-32%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-20%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-30%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18 kPa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
-18%
DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell’aspirazione
-16%
DREAME D20 Pro Plus Robot Aspirapolvere, Aspirazione da 13.000 Pa, Doppia Spazzola per Peli di Animali, Pulizia Degli Angoli, Svuotamento Automatico, Navigazione LDS e Rilevamento Laser
-18%
DREAME R20 Aspirapolvere senza fili, Aspirazione Potente 190AW, Autonomia 90min, Individuazione Sporco, Schermo LED, Luci LED Blu, Anti-Groviglio, Pulizia Casa, Peli di Animali Domestici, Tappeti
-18%
DREAME AirStyle Pro 7 in 1, Asciugatura Rapida, 2 Cilindri Arricciacapelli, Capelli Volumizzanti, Riduzione dell’effetto crespo, Confezione in Pelle, Styling a Flusso d’aria, Design Magnetico
-21%
DREAME Hair Glory Mix Asciugacapelli ad Alta Velocità, 3 Bocchette Magnetiche, Controllo della Temperatura NTC, 300.000.000 di ioni Negativi/cm³, Motore da 110.000 Giri/min, Leggero 336g, Oro
-27%
DREAME Pocket Neo Asciugacapelli Tascabile ad Alta Velocità, Pieghevole in 3 Forme, con Soli 300 g di Peso, Motore da 110,000 giri/minuto, 300 Milioni di ioni negativi/cm³, Oro
Informazione Pubblicitaria