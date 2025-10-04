Torna a disposizione una delle iniziative più interessanti firmate MediaWorld: stiamo parlando della promozione APP DAYS, che consente di sfruttare uno sconto extra fino al 20% su tantissimi prodotti del catalogo tech. Per approfittarne basta utilizzare l’app ufficiale con carta MediaWorld Club associata all’account: vediamo come fare.

Sono tornate le offerte APP DAYS MediaWorld: fino al 20% di extra sconto sulla tecnologia

MediaWorld lancia uno sconto fino al 20% su migliaia di prodotti con la rinnovata promozione APP DAYS, valida solo fino al 10 ottobre 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra fino al 20% è valido anche per i prodotti già scontati e può variare in base alle categorie dei vari prodotti.

In linea generale, lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato su tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. L’iniziativa coinvolge numerosi dispositivi Android, spaziando per le varie fasce di prezzo, ma gli sconti riguardano di fatto tutto il catalogo MediaWorld, con qualche eccezione.

La promozione è attiva solo fino al 10 ottobre sui prodotti disponibili e riconoscibili in scheda prodotto dall’etichetta “-20% IN APP CON MW CLUB” – “-15% IN APP CON MW CLUB” – “-10% IN APP CON MW CLUB” – “-5% IN APP CON MW CLUB” ad esclusione delle seguenti limitazioni: