Torna a disposizione una delle iniziative più interessanti firmate MediaWorld: stiamo parlando della promozione APP DAYS, che consente di sfruttare uno sconto extra fino al 20% su tantissimi prodotti del catalogo tech. Per approfittarne basta utilizzare l’app ufficiale con carta MediaWorld Club associata all’account: vediamo come fare.

Sono tornate le offerte APP DAYS MediaWorld: fino al 20% di extra sconto sulla tecnologia

MediaWorld lancia uno sconto fino al 20% su migliaia di prodotti con la rinnovata promozione APP DAYS, valida solo fino al 10 ottobre 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

Bisogna solamente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra fino al 20% è valido anche per i prodotti già scontati e può variare in base alle categorie dei vari prodotti.

In linea generale, lo sconto della promozione APP DAYS viene applicato su tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, con qualche eccezione specificata all’interno del regolamento e sul sito. L’iniziativa coinvolge numerosi dispositivi Android, spaziando per le varie fasce di prezzo, ma gli sconti riguardano di fatto tutto il catalogo MediaWorld, con qualche eccezione.

Sconto Categoria (i link sono diretti verso MediaWorld)
-5% Smartphone, telefonia fissa, notebook e convertibili, pc desktop e all in one, tablet, stampanti, monitor, fitness
Periferiche PC, Accessori Gaming, Videosorveglianza
-10% Audio, Hi-Fi e Cuffie
Indossabili/Wearables, auricolari/buds, cuffie wireless, audio e hi-fi
Utensili da Cucina, Grandi Elettrodomestici e Incasso
Mobilità Elettrica, hard disk e storage, accessori PC gaming, power bank
-15% AspirazionePet Care
Piccoli elettrodomestici da Cucina e Caffè
Accessori Console (esempi): PS5, Controller, Nintendo Switch
-20% TVGiocattoli

La promozione è attiva solo fino al 10 ottobre sui prodotti disponibili e riconoscibili in scheda prodotto dall’etichetta “-20% IN APP CON MW CLUB” – “-15% IN APP CON MW CLUB” – “-10% IN APP CON MW CLUB” – “-5% IN APP CON MW CLUB” ad esclusione delle seguenti limitazioni:

  1. SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa:

    • Tutti i prodotti facenti parte delle promozioni:,
    • CREA LA CUCINA DEI TUOI SOGNI SCONTO A FASCE SAMSUNG INCASSO (30 Sett-26 Ott);,
    • SOTTOCOSTO ON LINE (1-12 Ottobre);,
    • SOTTOCOSTO (3-12 Ottobre);,
    • SPECIALE ACCESSORI AL TOP (3-19 Ottobre);,
    • ASCIUGATRICI AL TOP (3 -12 Ottobre);,
    • SMART BEAUTY (3-12 Ottobre);,
    • SALI DI LIVELLO (4-20 Ottobre);,
    • CREA LA CUCINA DEI TUOI SOGNI SCONTO A FASCE SMEG INCASSO (4-26 Ottobre);,
    • OUTLET (11 settembre – 10 Ottobre);,
    • ROAD TO LUCCA (6-12 Ottobre);,
    • Tutti i prodotti a marchio: DYSON, DREAME, ECOVACS, TINECO, ROBOROCK, XIAOMI, MOVA, META,,

    META RAYBAN, APPLE, MIELE, SMEG LINEA FAB, FABER, LIEBHERR e le CARTE POKEMON;

    • Tutti i prodotti riconoscibili dalle etichette “Altre Offerte del Sottocosto + “Altre Offerte del,

    Sottocosto Solo Online” (trattasi dei prodotti non in sottocosto presenti nelle medesime attività omnicamale e solo online)

    partecipanti alla promozione Extra Sconti Ricondizionati (1-31 Ottobre)

    • I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le,

    prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

    • I Prodotti di Venditori Terzi nell’ambito del Marketplace sul Sito www.mediaworld.it.
