Mancherebbe ormai poco al lancio di Samsung Galaxy XR, il nuovo visore della compagnia sudcoreana che farà concorrenza ad Apple Vision Pro, già uscito da tempo su gran parte dei mercati di tutto il mondo. Un rumor emerso in Rete nelle ultime ore suggerirebbe infatti un debutto entro il mese corrente di ottobre: scopriamone insieme tutti i dettagli.
Samsung Galaxy XR: uscita a fine ottobre?
Stando ad alcuni report del portale coreano Chosun Biz, le pre-registrazioni per il nuovo Samsung Galaxy XR (conosciuto internamente con il nome in codice Project Moohan) potrebbero cominciare a partire dal prossimo 15 ottobre, suggerendo dunque un possibile lancio entro la fine del mese corrente.
Ricordiamo che il nuovo visore Samsung XR è frutto della collaborazione con Google, essendo basato sulla piattaforma proprietaria Android XR: al suo interno troveremo un chip realizzato da Qualcomm, Snapdragon XR2 Gen 2, abbinato a 16 GB di RAM.
Il prezzo potrebbe non essere dei più popolari: si parlerebbe infatti di un costo di partenza superiore ai 2000 dollari, forse leggermente inferiore rispetto a quanto visto con Apple Vision Pro e i suoi 3499 dollari di partenza. Tra le caratteristiche maggiormente a favore di Samsung Galaxy XR troviamo anche il peso: secondo quanto dichiarato dal presidente della compagnia, Roh Tae-Moon, il nuovo visore presenterà un peso più leggero del dispositivo della concorrenza e un design ergonomico pensato per assicurare il massimo comfort nell’uso quotidiano, coadiuvato dai comandi vocali.
Chiaramente si tratta come sempre di informazioni e dettagli ancora non ufficiali, che dovranno necessariamente conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Attendiamo dunque ulteriori delucidazioni da Samsung, ricordandovi che la presentazione ufficiale del nuovo visore con piattaforma Android XR dovrebbe avvenire il prossimo 21 ottobre.