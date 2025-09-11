Alla fine dello scorso mese Xiaomi ha presentato ufficialmente HyperOS 3.0, attesa nuova versione del sistema operativo di questo popolare brand, disponibile da subito in versione beta nel Paese asiatico.

Ebbene, a distanza di qualche settimana il produttore è pronto ad avviare il programma beta pubblico anche a livello internazionale e nelle scorse ore, attraverso un post su X, ha annunciato di essere alla ricerca di utenti che desiderano testare in anteprima il nuovo software.

Xiaomi alla ricerca di beta tester per HyperOS 3.0

Il colosso cinese invita gli utenti a provare in anteprima le novità che il team di sviluppatori di Xiaomi ha studiato per migliorare l’esperienza offerta da HyperOS, ciò entrando nel Beta Testing Program (per farlo è sufficiente avviare l’app Xiaomi Community, quindi selezionare ME ed entrare nel Beta Testing).

Una volta entrati nel programma di beta testing, gli utenti potranno avere accesso alla versione 3.0 di HyperOS attraverso un aggiornamento OTA (scaricato direttamente dal device).

Il team di sviluppatori di Xiaomi si aspetta da tutti coloro che prenderanno parte al programma un certo impegno nello scovare eventuali problemi e segnalarli: il produttore, infatti, non nasconde l’importanza dei feedback per rendere più rapido il processo di ottimizzazione di HyperOS 3.0 prima del suo rilascio su scala globale.

Così come avviene di solito quando si tratta di versioni beta, pure in questo caso il software potrebbe contenere problemi e bug anche gravi e, pertanto, non è consigliabile accedere al programma di test con il proprio smartphone principale. Inoltre, è sempre consigliato eseguire il backup di tutti i dati presenti sul telefono prima di installare la beta.

La presentazione ufficiale della versione global di HyperOS 3.0 dovrebbe essere in programma per la fine di questo mese.