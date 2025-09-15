Il team di sviluppatori di Xiaomi è al lavoro su un importante aggiornamento che porterà con sé sugli smartphone dell’azienda la nuova versione della sua interfaccia personalizzata con Android 16: stiamo ovviamente parlando di HyperOS 3.

Se alla fine dello scorso mese, quando la nuova interfaccia è stata annunciata, gli smartphone supportati dalla relativa versione beta erano pochi, adesso gli sviluppatori hanno avviato i test con decine di modelli.

Ecco i device che testano HyperOS 3

Stando alle indiscrezioni, sarebbero questi i device per i quali sono già partiti i test di HyperOS 3:

Xiaomi

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

REDMI

  • REDMI 15
  • REDMI 15 4G
  • REDMI K Pad
  • REDMI K80
  • REDMI K80 Pro
  • REDMI K80 Ultra
  • REDMI Note 15
  • REDMI Note 15 Pro
  • REDMI Pad 2
  • REDMI Pad 2 4G
  • REDMI Turbo 4
  • REDMI Turbo 4 Pro
  • REDMI 13
  • REDMI 13 5G
  • REDMI 13X
  • REDMI 14C
  • REDMI 14R 5G
  • REDMI A3 Pro
  • REDMI A4
  • REDMI K60 Ultra
  • REDMI K70
  • REDMI K70 Pro
  • REDMI K70 Ultra
  • REDMI K70E
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI Note 13 Pro 4G
  • REDMI Note 13 Pro+
  • REDMI Note 13R
  • REDMI Note 14
  • REDMI Note 14 4G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14 Pro 4G
  • REDMI Note 14 Pro+
  • REDMI Pad Pro 5G
  • REDMI Pad SE 4G
  • REDMI Pad SE 8.7 Wi-Fi
  • REDMI Turbo 3

POCO

  • POCO C75
  • POCO C75 5G
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO M6
  • POCO M6 Plus 5G
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 5G
  • POCO M7 Plus
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO X6 5G
  • POCO X6 Pro
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro

Stando a quanto è emerso sino ad oggi, HyperOS 3 dovrebbe portare con sé importanti modifiche dal punto di vista grafico, la Super Island (un’area attorno al ritaglio della fotocamera che mostrerà animazioni in movimento per notifiche, avvisi di attività e altri aggiornamenti in tempo reale) e nuove icone delle applicazioni e degli elementi dell’interfaccia.

HyperOS 3 dovrebbe fare il suo esordio a fine mese sulla serie Xiaomi 15T.