Il team di sviluppatori di Xiaomi è al lavoro su un importante aggiornamento che porterà con sé sugli smartphone dell’azienda la nuova versione della sua interfaccia personalizzata con Android 16: stiamo ovviamente parlando di HyperOS 3.
Se alla fine dello scorso mese, quando la nuova interfaccia è stata annunciata, gli smartphone supportati dalla relativa versione beta erano pochi, adesso gli sviluppatori hanno avviato i test con decine di modelli.
Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Samsung Galaxy S25 Edge 12GB+512GB BLACK
Ecco i device che testano HyperOS 3
Stando alle indiscrezioni, sarebbero questi i device per i quali sono già partiti i test di HyperOS 3:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- REDMI 15
- REDMI 15 4G
- REDMI K Pad
- REDMI K80
- REDMI K80 Pro
- REDMI K80 Ultra
- REDMI Note 15
- REDMI Note 15 Pro
- REDMI Pad 2
- REDMI Pad 2 4G
- REDMI Turbo 4
- REDMI Turbo 4 Pro
- REDMI 13
- REDMI 13 5G
- REDMI 13X
- REDMI 14C
- REDMI 14R 5G
- REDMI A3 Pro
- REDMI A4
- REDMI K60 Ultra
- REDMI K70
- REDMI K70 Pro
- REDMI K70 Ultra
- REDMI K70E
- REDMI Note 13 Pro
- REDMI Note 13 Pro 4G
- REDMI Note 13 Pro+
- REDMI Note 13R
- REDMI Note 14
- REDMI Note 14 4G
- REDMI Note 14 Pro
- REDMI Note 14 Pro 4G
- REDMI Note 14 Pro+
- REDMI Pad Pro 5G
- REDMI Pad SE 4G
- REDMI Pad SE 8.7 Wi-Fi
- REDMI Turbo 3
- POCO C75
- POCO C75 5G
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO M6
- POCO M6 Plus 5G
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M7 4G
- POCO M7 5G
- POCO M7 Plus
- POCO M7 Pro 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
Stando a quanto è emerso sino ad oggi, HyperOS 3 dovrebbe portare con sé importanti modifiche dal punto di vista grafico, la Super Island (un’area attorno al ritaglio della fotocamera che mostrerà animazioni in movimento per notifiche, avvisi di attività e altri aggiornamenti in tempo reale) e nuove icone delle applicazioni e degli elementi dell’interfaccia.
HyperOS 3 dovrebbe fare il suo esordio a fine mese sulla serie Xiaomi 15T.