Samsung in queste settimane è impegnata nel rilascio dell’aggiornamento che porta con sé One UI 8 e Android 16 sui vari dispositivi dell’azienda ma gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia sono già focalizzati sulla prossima versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano: stiamo ovviamente parlando di One UI 8.5.

Sono già emerse in Rete diverse anticipazioni sulle novità che il team di sviluppatori di Samsung potrebbe implementare con One UI 8.5 e nelle scorse ore sono state svelate altre due nuove funzionalità relative alla fotocamera.

Due novità di One UI 8.5 per la fotocamera

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker Ach su X, con la prossima versione dell’interfaccia di Samsung l’app fotocamera dovrebbe offrire agli utenti l’opzione per la gestione della funzione LUT (Look-Up Table), ossia dei preset che modificano l’aspetto del video (qualcosa di simile ai filtri sulle immagini).

When shooting videos in log format on OneUI 8.5, you now have access to multiple LUTs in the stock video editor. pic.twitter.com/bn5HamsMNp — Ach (@achultra) September 26, 2025

Un’altra anticipazione sulle novità che potrebbero essere implementate con One UI 8.5 nelle scorse ore ci è stata fornita dal leaker LaidBackDeveloper, che su X ha reso noto di avere trovato nel codice delle stringhe che fanno riferimento alla capacità di acquisire contenuti 3D e APV (Advanced Professional Video), che potranno essere guardati su un visore VR.

Sempre secondo le stringhe, vi sarebbero anche alcune limitazioni, come il funzionamento solo con l’obiettivo grandangolare, l’assenza di opzioni per catturare GIF o scattare foto a raffica e la necessità di aumentare la luce o ruotare il telefono prima dell’acquisizione.

Per sapere se effettivamente tali novità saranno implementate in One UI 8.5 dovremo attendere le prime versioni ufficiali della nuova interfaccia di Samsung.