Il mercato degli smartphone pieghevoli è spesso associato a prezzi di listino proibitivi, ma le giuste occasioni possono trasformare un sogno tecnologico in una realtà accessibile. È questo il caso del Samsung Galaxy Z Fold7, un dispositivo che ha ridefinito il concetto di “phablet” e che oggi si presenta con un crollo di prezzo senza precedenti. Il suo prezzo di lancio di 2.199€ lo ha posizionato come un prodotto di lusso, ma l’attuale promozione lo rende un’opportunità quasi irripetibile per chi desidera il massimo dell’innovazione. Analizziamo insieme le caratteristiche che lo rendono un top di gamma assoluto Samsung e i dettagli di questa offerta imperdibile.

Samsung Galaxy Z Fold7: un capolavoro di ingegneria e prestazioni

Il Samsung Galaxy Z Fold7 rappresenta una svolta matura per la categoria dei pieghevoli. Samsung ha lavorato meticolosamente sul design, ottenendo uno spessore di appena 8,9 mm da chiuso e un peso di 215 grammi, rendendolo più sottile e leggero di molti smartphone tradizionali. La vera magia risiede nei display: quello esterno è un pratico Dynamic AMOLED da 6,5 pollici in formato 21:9, perfetto per l’uso quotidiano, mentre una volta aperto si rivela un maestoso pannello interno da 8 pollici, ideale per il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca batte il cuore di un vero top di gamma, il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy “Elite”, affiancato in questa versione da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Questa combinazione garantisce una fluidità eccezionale in ogni scenario, dai giochi più esigenti alla gestione di più app contemporaneamente. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 200 MP ISOCELL HP2, lo stesso del Galaxy S25 Ultra, capace di scattare foto incredibilmente dettagliate. A completare il quadro ci sono una fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Infine, il supporto software è garantito per ben 7 anni, un investimento sulla longevità del dispositivo.

L’offerta su ebay: prezzo al minimo storico

L’opportunità di acquistare un dispositivo di questo calibro a un prezzo così vantaggioso è estremamente rara. L’offerta riguarda il Samsung Galaxy Z Fold7 nella configurazione da 12/256 GB e nella colorazione JetBlack, disponibile su eBay a un prezzo che ridefinisce il concetto di convenienza per un pieghevole.

Il prezzo di listino al lancio era fissato a 2.199€, una cifra che riflette l’altissimo contenuto tecnologico del prodotto. Grazie a questa promozione, è possibile acquistarlo a soli 1.219€. Si tratta di un risparmio netto di ben 980€, che corrisponde a uno sconto del 44% sul prezzo originale. È un’occasione da cogliere al volo, poiché le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento. La vendita è gestita da un venditore affidabile su eBay, garantendo sicurezza nella transazione.

