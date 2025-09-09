Chi acquista uno smartphone di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati per lungo tempo e con grande costanza.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, smartphone pieghevoli per i quali in Corea del Sud è stato rilasciato l’aggiornamento di settembre, con cui vengono introdotte anche due interessanti novità.

Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 si aggiornano in Corea del Sud

Stando a quanto è stato reso noto dal popolare leaker Tarun Vats con un post su X, la nuova build è contraddistinta dalla sigla AYI1 e, oltre alle più recenti patch di sicurezza, porta con sé due nuove funzionalità.

La prima novità è rappresentata dalla possibilità di controllare i valori delle azioni senza la necessità di sbloccare il device: infatti, se si verifica una variazione significativa del prezzo di un’azione che è stata aggiunta alla propria watchlist in Google Finanza, questa apparirà in Now Bar alla fine della giornata di negoziazione.

La seconda novità è rappresentata da un miglioramento della Modalità DeX, con la possibilità per gli utenti di aggiungere widget alla schermata iniziale (come calendario, orologio o immagini).

Come spesso avviene per Samsung, l’aggiornamento è stato rilasciato per i modelli commercializzati in Corea del Sud ma nel giro di qualche giorno dovrebbe essere implementato anche negli altri mercati. Basta avere un po’ di pazienza.