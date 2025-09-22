OPPO annuncia il conseguimento di un importante riconoscimento a livello nazionale riguardante la qualità del proprio servizio clienti. Attraverso il premio arrivato dall’indagine “Top Contact Center 2025/26 – Consumer Electronics“, l’azienda conferma il suo impegno nell’offrire un’assistenza affidabile, competente e vicina ai bisogno dei consumatori.

OPPO premiata per la qualità del suo servizio clienti in Italia

OPPO ha ricevuto il premio dall’indagine Top Contact Center 2025/26 – Consumer Electronics, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) in collaborazione con La Repubblica – Affari & Finanza. Lo studio ha visto la casa cinese inserita tra le aziende top in Italia su un totale di 344 aziende per la qualità del contact center, grazie alle “capacità di gestire tutte le fasi di supporto al cliente in modo efficace, tempestivo e professionale“.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo, che premia il nostro costante impegno nel mettere il cliente al centro di ogni processo“, ha commentato Jessica Chuang, Italy CMO OPPO. “Lavoriamo ogni giorno per offrire un’assistenza sempre più vicina alle esigenze reali degli utenti, basata su ascolto, competenza e soluzioni concrete“.

In un mercato smartphone sempre più competitivo, OPPO si vuole dunque distinguere non solo puntando all’innovazione tecnologica, ma anche alla costruzione di un rapporto di fiducia e all’attenzione verso le persone. Il produttore cinese mette a disposizione oltre 200 centri di assistenza autorizzati in tutta Italia e propone un supporto telefonico (800166076), via WhatsApp, via Livechat (in tutti e tre i casi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) e via mail.