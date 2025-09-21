Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.26.12.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità social

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una funzionalità per aggiungere link a profili Instagram verificati, in modo da consentire agli utenti di collegare i propri account Instagram tramite il Centro Account e fare apparire l’icona e il nome utente verificati direttamente sul profilo WhatsApp (contribuendo a prevenire eventuali furti d’identità e garantendo maggiore credibilità).

Ebbene, grazie alla versione 2.25.26.12 beta per Android scopriamo che questa funzionalità potrà supportare in futuro anche i profili Facebook.

In pratica, gli utenti avranno la possibilità di aggiungere i link del proprio profilo Facebook direttamente alla schermata informativa della chat, che sarà evidenziata da un’apposita icona (mostrata ai contatti che visualizzano il loro profilo WhatsApp).

Si tratta di una funzionalità pensata per coloro che desiderano rendere la propria presenza sui social media più visibile alle persone con cui comunicano su WhatsApp (ciò, ovviamente, entro i limiti delle impostazioni sulla privacy scelte): collegando un account Facebook, infatti, gli utenti possono fornire una connessione verificata tra i propri profili, offrendo maggiore trasparenza ai loro contatti e aiutandoli a identificare facilmente i profili autentici.

Al momento non si sa quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.