L’intelligenza artificiale è sempre più al centro dei piani di Google che la sta ormai integrando ovunque con l’obiettivo di aiutare gli utenti nella vita di tutti i giorni. Le ultime novità in tal senso investono Google Maps e Google Play Store.

In entrambi i casi parliamo di funzioni IA potenziate da Gemini: nell’app per mappe e navigazione il supporto dell’assistente IA è utile per fornire agli utenti un riepilogo delle recensioni dei luoghi subito sotto alla valutazione media; nello store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google) il supporto dell’assistente IA viene incontro tramite uno strumento che vuole aiutare gli utenti a trovare l’app giusta da scaricare. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Maps accoglie i riassunti delle recensioni dei luoghi potenziati da Gemini

Come anticipato in apertura, Google Maps ha iniziato a mostrare ad alcuni utenti i riassunti delle recensioni scritte dagli utenti nella scheda Recensioni di un punto di interesse (via smartdroid.de).

Si tratta di una novità che Google ha annunciato nel mese di ottobre del 2024: il riassunto creato da Gemini viene fornito in cima alla sezione delle recensioni, subito sotto al voto del luogo; resta comunque la possibilità di consultare le singole recensioni degli utenti.

Non è chiaro se questa funzione di Google Maps possa essere esclusiva degli utenti in lingua inglese o se possa essere presto disponibile anche in Italia; in ogni caso, come sempre, si tratta di qualcosa che verrà distribuita gradualmente da Google.

Come scaricare o aggiornare Google Maps

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite un tap sul badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime ve

Su Google Play Store arriva l’ennesima funzione IA

Il Google Play Store sta accogliendo negli Stati Uniti una nuova funzione di IA potenziata da Gemini che vuole aiutare gli utenti nella ricerca (e nel download) dell’app giusta per loro (via Android Authority).

Questa nuova funzione, chiamata What are you looking for? (lett. “Cosa stai cercando?“) si manifesta nella scheda Cerca del Play Store, affiancata dal logo di Gemini, e propone alcuni suggerimenti di ricerca.

Sfruttando uno dei suggerimenti, si accede a una pagina dei risultati di ricerca che, sotto la dicitura “Organizzato con l’IA” (e il logo di Gemini), propone elenchi di app correlate con due oprioni per ogni categoria.

Non si tratta dell’unica funzione di IA persente nello Store: già da qualche tempo esistono Ask Play e il riepilogo delle recensioni rilasciate dagli utenti. Non è chiaro quando tali funzioni, sia le due vecchie che questa nuova, possano uscire al di fuori del mercato statunitense.

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

Per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.