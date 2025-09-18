Google Play Store, lo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google), sta ricevendo alcune piccole novità estetiche pensate per mettere in risalto alcuni dettagli in varie schermate dell’app.

Google apporta spesso modifiche allo store per aiutare gli utenti a evitare di scaricare app di scarsa qualità e, più in generale, per migliorare la “consapevolezza” su certi dettagli: per questo motivo, in alcune pagine dello store, la valutazione delle app e altre informazioni importanti sono state rese più evidenti.

Google Play Store: piccoli ritocchi alla UI in rollout per tutti

Sull’app Google Play Store per Android sono in rollout alcune piccole modifiche che dovrebbero migliorare l’esperienza utente nella scelta delle app da scaricare, fornire a colpo d’occhio dettagli aggiuntivi e non solo. Si tratta di qualcosa che era emerso già a marzo.

Nelle schede contenenti liste di app o giochi, è stato aggiunto uno sfondo a contrasto dietro la valutazione, elemento che contribuisce a mettere in evidenza uno dei dati da tenere in considerazione (ma non è l’unico) quando scegliamo di scaricare una determinata app (o gioco).

Anche la dicitura “Installato”, presente al posto della valutazione nelle app o nei giochi che abbiamo installato sul dispositivo, ha ricevuto lo stesso trattamento. Quando abbiamo app e giochi (o libri) a pagamento, anche il prezzo è sovrapposto a uno sfondo a contrasto.

Le altre informazioni utili che compaiono accanto alla valutazione (o alla dicitura “Installato“), ad esempio “Aggiorn. principale”, “Pubblica Amministrazione“, “Evento” e “Termina tra X ore”, sono state racchiuse allo stesso modo all’interno di sfondi a contrasto.

Nella schermata dei download (percorso “Avatar account Google > Gestisci app e dispositivo > Aggiornamenti”) è stato aggiunto un simile sfondo a contrasto per evidenzare lo stato di avanzamento della procedura di download e installazione: le voci coinvolte sono la percentuale sul totale delle dimensioni, “In attesa…” e “Installazione”.

Queste novità estetiche sono in rollout per tutti (lato server) con la versione 47.9 del Google Play Store. Segnaliamo che continuano ancora a non risultare ampiamente disponibili né la nuova interfaccia utente in stile espressivo per la pagina di selezione dell’account e accesso alle varie impostazioni dello store né il pulsante “disinstalla” nelle singole pagine delle app.

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

C0me anticipato poco sopra, queste novità estetiche per l’app Google Play Store sono già in fase di rollout (graduale lato server) ma non sappiamo quando effettivamente raggiungeranno tutti gli utenti.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.